Токаев выразил соболезнования родным Есмухана Обаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося деятеля искусств, режиссера, сценариста, кавалера орденов "Барыс" І степени и "Парасат" Есмухана Обаева, сообщает Zakon.kz.

Текст телеграммы соболезнования опубликовала 16 апреля 2026 года пресс-служба Акорды. "Есмухан Несипбайулы, будучи выдающимся мастером сцены и яркой творческой личностью, посвятил свой жизненный путь беззаветному служению театральному искусству. Трудясь во благо укрепления национальных духовных ценностей, он внес значительный вклад в становление казахской драматургии. Его неустанная деятельность на ответственных постах способствовала расширению горизонтов отечественной культуры", – говорится в телеграмме. Народный артист Казахстана Обаев скончался 15 апреля. Ему было 84 года.

