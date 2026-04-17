Орбакайте поделилась редкими кадрами с Пугачёвой и отцом с разницей в один день
Накануне 54-летняя исполнительница хита "Перелетная птица" разместила у себя в Instagram-Stories редкое фото с отцом – российским артистом литовского происхождения Миколасом Орбакасом. 16 апреля 2026 года ему исполнился 81 год.
Фото: Instagram/orbakaite_k
"С днем рождения, папуля!" – трогательно обратилась к родителю Орбакайте, сопроводив свою запись смайликом в виде алого сердца.
А днем ранее, 15 апреля, Кристина поздравила маму с 77-летием. Она опубликовала архивное видео с Примадонной, снятое в ноябре 1984 года во время концерта в московском спорткомплексе "Олимпийский".
"Тебя люблю я бесконечно. С днем рождения, мама!" – написала под постом Орбакайте.
Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали родителям певицы здоровья и долгих лет счастливой жизни.
