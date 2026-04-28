Неожиданное решение Димаша Кудайбергена вызвало тревогу и восторг одновременно

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген решил попробовать себя в новом амплуа. Он стал продюсером и представил своего первого артиста. При этом такой неожиданный шаг вызвал у поклонников тревогу и восторг одновременно, сообщает Zakon.kz.

О новом этапе 31-летний народный артист Казахстана объявил в Instagram накануне.

"Друзья, хочу поделиться одной новостью: победителя первого сезона проекта Hunan TV Voice Beyond Horizon – Нуржаса Садирбаева – я взял под свое продюсерское сопровождение. Я, как артист, прошел долгий путь длиной почти в 15 лет: от международных конкурсов до сольных концертов по всему миру. Теперь настало время делиться этим опытом и готовить артистов, которые будут представлять нашу страну на мировой сцене – от Азии до Америки! Главная сила на этом пути – наша поддержка и единство", – заявил Димаш 27 апреля 2026 года и впервые представил фрагмент совместной работы в студии.

Также Кудайберген сообщил, что песня Садирбаева выйдет в свет на следующей неделе.

В своем YouTube-канале Димаш подробно показал процесс записи песни для Нуржаса.

Неожиданное решение Кудайбергена стать продюсером вызвало бурное обсуждение среди его многомиллионной армии фанатов. Большинство из них порадовалось за своего кумира. Другие поздравили Нуржаса. Третьи и вовсе забили тревогу, что из-за нового амплуа Димаш прекратит давать концерты:

"Песня очень красивая!"

"Уау, Димаш – продюсер!"

"Это прекрасная новость!"

"Я за тебя очень рада, Нуржас!"

"Ты что, замену себе уже готовишь? Мы ждем анонсов новых концертов в Европе".

"Очень приятно наблюдать за вашим развитием как композитора и продюсера. Новый вид деятельности дает возможность переключить энергию и почувствовать себя реализованным".

"Поздравляем Нуржаса с таким потрясающим продюсером! Песня очень красивая! Но, дорогой Димаш, пожалуйста, не забывай и о своем уникальном творчестве… Мы все очень ждем новый тур!"

"Привет, Ди! Я понимаю, ты хочешь новых вызовов и развиваться как композитор и продюсер! Не хочешь останавливаться на достигнутом, и это хорошо. Но я боюсь, что тебе уже не так интересно быть певцом... Не лишай нас своего голоса и своего присутствия! Любим!"

"Дорогой, любимый наш Димаш! Навел шороху. Мы распереживались, конечно, но главное – чтобы ты был доволен и счастлив, занимаясь своими делами, своими проектами! Музыка в тебе, а ты – наша музыка! Это все, что мне надо знать, чтобы любить тебя, поддерживать и следовать за тобой! Солнце, очень тебя любим! Чудесного времяпрепровождения тебе, родной наш, красивый принц!"

"Двоякое чувство, Димаш. С одной стороны, я счастлива за Нуржаса и рада видеть тебя в качестве продюсера для талантливого артиста, а с другой стороны, возник страх потери тебя. Солнце, какие бы шикарные голоса ты нам не представил, никто тебя не сможет заменить. Никогда. Димаш – это не только голос. Это редкая душа и сердце, которые не имеют себе аналогов. Точно так же, как никто не может заменить Майкла Джексона, так и ты незаменим и ценен для нас".

23 апреля 2026 года сообщалось, что казахстанский артист Нуржас Садирбаев стал победителем мегапроекта Voice Beyond Horizon – международного музыкального конкурса, инициированного Димашем Кудайбергеном.