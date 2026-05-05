42-летний Тимати рассекретил лицо 9-месячной дочери – в Сети споры и критика
Судя по красочным фото в Instagram, где 42-летний рэпер и его 32-летняя девушка впервые показали лицо маленькой дочери, пара отдыхает на Мальдивских островах.
Вместе с Тимати и Ивановой на райские острова отправились мама рэпера Симона Юнусова, а также его 12-летняя дочь Алиса (родилась в отношениях с Аленой Шишковой) и 6-летний сын Ратмир (родился в отношениях с Анастасией Решетовой).
"Ну все, дана отмашка! Теперь и я выложу своих любимых", – подписала Симона Юнусова фотографии внука и внучек, которыми поделилась 4 мая.
Фотографии маленькой Эммы умилили поклонников рэпера и модели. Но они так и не решили, на кого она больше похожа. Одни написали, что малышка – копия мамы, другие – копия папы, третьи отметили, что она похожа на Алису и Ратмира. В одном подписчики сошлись – что все дети очень красивые:
- "Мини-Тимати".
- "Булочка сладкая".
- "Дети так выросли".
- "На сестру похожа".
- "Сладкая малышка".
- "Какие красивые деточки".
- "Смесь Алисы и Ратмира".
- "Какая красивая малышка".
- "Копия Тимура Ильдаровича".
- "Это же маленькая Валя, малышка".
- "У Тимати красивые дети получаются".
- "Боже, какая она красивая! Копия мамы".
- "Какие красивые дети, просто загляденье".
- "Сильный ген у Тима. Все дети – копия он".
- "Эми так похожа на Алису. Девочки – копия папы".
- "Вау, какая красивая малышка! Ну Валина копия!"
- "Мне кажется, или маленькая очень похожа на Ратика".
- "Папина доча, на Ратика похожа. Ушки только мамины".
- "Все дети похожи на матерей! Этот мир за женщинами".
- "Наконец, увидели! Малышка невероятная! Все трое потрясные".
- "Так интересно, у всех детей губы и нос – мамины, а глаза – Тимура".
- "Все унаследовали папино лицо… Даже и не скажешь что у всех разные мамы".
- "Ой, как его девочки похожи на папу! Красавицы и так похожи между собой! Сильная кровь".
Правда, не обошлось без вопросов от хейтеров и непрошеного мнения по поводу отношения Тимати к Вале:
- "Дети, друзья, дети, друзья... Где фото с Валей, идущие за руку?"
- "Чудесные дети и друзья, а для Вали места в карусели не нашлось? Страниц не хватило?"
- "Не понимаю, почему она терпит такое отношение. Ни свадьбы, ни кольца, даже в постах своих ее не упоминает".
11 августа 2025 года стало известно, что Тимати стал многодетным отцом. Валентина Иванова родила рэперу дочь, которой дали имя Эмма.