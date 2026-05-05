42-летний Тимати рассекретил лицо 9-месячной дочери – в Сети споры и критика

Известный российский хип-хоп-исполнитель и предприниматель Тимати (Тимур Юнусов) и его возлюбленная – модель и блогер Валентина Иванова – перестали скрывать лицо дочери Эммы. В начале мая 2026 года малышке исполнилось 9 месяцев, сообщает Zakon.kz.

Судя по красочным фото в Instagram, где 42-летний рэпер и его 32-летняя девушка впервые показали лицо маленькой дочери, пара отдыхает на Мальдивских островах.

Вместе с Тимати и Ивановой на райские острова отправились мама рэпера Симона Юнусова, а также его 12-летняя дочь Алиса (родилась в отношениях с Аленой Шишковой) и 6-летний сын Ратмир (родился в отношениях с Анастасией Решетовой).

"Ну все, дана отмашка! Теперь и я выложу своих любимых", – подписала Симона Юнусова фотографии внука и внучек, которыми поделилась 4 мая.

Фотографии маленькой Эммы умилили поклонников рэпера и модели. Но они так и не решили, на кого она больше похожа. Одни написали, что малышка – копия мамы, другие – копия папы, третьи отметили, что она похожа на Алису и Ратмира. В одном подписчики сошлись – что все дети очень красивые:

"Мини-Тимати".

"Булочка сладкая".

"Дети так выросли".

"На сестру похожа".

"Сладкая малышка".

"Какие красивые деточки".

"Смесь Алисы и Ратмира".

"Какая красивая малышка".

"Копия Тимура Ильдаровича".

"Это же маленькая Валя, малышка".

"У Тимати красивые дети получаются".

"Боже, какая она красивая! Копия мамы".

"Какие красивые дети, просто загляденье".

"Сильный ген у Тима. Все дети – копия он".

"Эми так похожа на Алису. Девочки – копия папы".

"Вау, какая красивая малышка! Ну Валина копия!"

"Мне кажется, или маленькая очень похожа на Ратика".

"Папина доча, на Ратика похожа. Ушки только мамины".

"Все дети похожи на матерей! Этот мир за женщинами".

"Наконец, увидели! Малышка невероятная! Все трое потрясные".

"Так интересно, у всех детей губы и нос – мамины, а глаза – Тимура".

"Все унаследовали папино лицо… Даже и не скажешь что у всех разные мамы".

"Ой, как его девочки похожи на папу! Красавицы и так похожи между собой! Сильная кровь".

Правда, не обошлось без вопросов от хейтеров и непрошеного мнения по поводу отношения Тимати к Вале:

"Дети, друзья, дети, друзья... Где фото с Валей, идущие за руку?"

"Чудесные дети и друзья, а для Вали места в карусели не нашлось? Страниц не хватило?"

"Не понимаю, почему она терпит такое отношение. Ни свадьбы, ни кольца, даже в постах своих ее не упоминает".

11 августа 2025 года стало известно, что Тимати стал многодетным отцом. Валентина Иванова родила рэперу дочь, которой дали имя Эмма.