"Услышал душераздирающие истории": Димаш Кудайберген сделал важное обращение

Глобальный посол доброй воли Международной организации по миграции (МОМ) ООН, всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал новые фотографии из крупнейшего в мире лагеря беженцев в Бангладеш и записал важное видеообращение, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 20 мая 2026 года, в Instagram 31-летнего народного артиста появилась совместная с МОМ публикация. В ней были показаны фотографии Димаша, сделанные во время командировки в Бангладеш.

А сегодня, 21 мая, артист в одном из лагерей Кокс-Базара записал обращение.

"Я нахожусь в Кокс-Базаре, где расположен крупнейший в мире лагерь вынужденных переселенцев. Я стал свидетелем невероятной работы, которую здесь проводят МОМ и ее партнеры для оказания помощи вынужденным переселенцам рохинья и принимающим общинам – от предоставления безопасного жилья и предметов первой необходимости, включая чистое топливо для приготовления пищи, до медицинской помощи и психологической поддержки. Я также услышал душераздирающие истории от семей – дедушек и бабушек, отцов, матерей и детей. Самые пожилые из них были вынуждены покидать свои дома много раз. Самые младшие родились здесь, в Кокс-Базаре", – заявил Кудайберген.

Глобальный посол доброй воли отметил, что его "послание отсюда простое: солидарность, поддержка и решение вопроса".

"Давайте не забудем о вынужденных переселенцах рохинья!" – подчеркнул Димаш.

Как уточнила команда артиста, во время командировки в Бангладеш в рамках гуманитарной миссии Кудайберген знакомился с работой МОМ по организации жизнеобеспечения вынужденных переселенцев. Димаш слушал людей, вникал в их трудности и погружался в печальные истории целых семей, вынужденно покинувших родные дома.

Многомиллионная армия поклонников из разных уголков планеты еще раз поблагодарила казахстанца за его доброе сердце. Некоторые из них даже успели сделать пожертвование МОМ в поддержку гуманитарных усилий Димаша:

"Димаш – человек с очень красивым сердцем".

"Димаш – невероятный гуманист. Я им горжусь".

"Димаш – действительно хороший и заботливый человек".

"Многим людям нужна такая помощь. Спасибо тебе за то, что ты один из тех, кто напоминает нам об этом".

"Спасибо, UN Migration и Димаш Кудайберген, за вашу человечность, сострадание и огромную помощь, которую вы оказываете беженцам, нуждающимся в поддержке".

"Наш добрый посол, сколько в тебе человечности и сострадания. Этот мир нуждается в этом всем сильно. И всегда сильно страдают дети. Представляю, что ты чувствуешь, Ди".

"Спасибо за вашу доброту! Вы принесли надежду и счастье тем, кто находится в этом лагере! Мы сделали значимое пожертвование МОМ в поддержку ваших гуманитарных усилий".

"Это сложная и непростая работа. Димаш – очень чуткий человек, в его сердце живут сострадание и любовь к людям всех национальностей. Возможно, он больше заботится о других, чем о себе? Береги себя, дорогой друг".

– "У Димаша большое сердце. Многие артисты живут в роскошных виллах и наслаждаются жизнью, а Димаш помогает бедным и несчастным. Он пришел в этот мир с миссией – он не просто великий артист, он великий человек".

"Из Чили мы отправляем вам благословения и добрые пожелания, сил для этой прекрасной и трудной работы. Надеемся, что работа и призыв нашего Димаша Кудайбергена дойдут до многих людей, и те, кто может, сделают пожертвования".

Димаш Кудайберген стал глобальным послом доброй воли Международной организации по миграции (МОМ) ООН в декабре 2025 года.