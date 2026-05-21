Культура и шоу-бизнес

"Услышал душераздирающие истории": Димаш Кудайберген сделал важное обращение

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 18:36 Фото: ru.dimashnews.com
Глобальный посол доброй воли Международной организации по миграции (МОМ) ООН, всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал новые фотографии из крупнейшего в мире лагеря беженцев в Бангладеш и записал важное видеообращение, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 20 мая 2026 года, в Instagram 31-летнего народного артиста появилась совместная с МОМ публикация. В ней были показаны фотографии Димаша, сделанные во время командировки в Бангладеш.

А сегодня, 21 мая, артист в одном из лагерей Кокс-Базара записал обращение.

"Я нахожусь в Кокс-Базаре, где расположен крупнейший в мире лагерь вынужденных переселенцев. Я стал свидетелем невероятной работы, которую здесь проводят МОМ и ее партнеры для оказания помощи вынужденным переселенцам рохинья и принимающим общинам – от предоставления безопасного жилья и предметов первой необходимости, включая чистое топливо для приготовления пищи, до медицинской помощи и психологической поддержки. Я также услышал душераздирающие истории от семей – дедушек и бабушек, отцов, матерей и детей. Самые пожилые из них были вынуждены покидать свои дома много раз. Самые младшие родились здесь, в Кокс-Базаре", – заявил Кудайберген.

Глобальный посол доброй воли отметил, что его "послание отсюда простое: солидарность, поддержка и решение вопроса".

"Давайте не забудем о вынужденных переселенцах рохинья!" – подчеркнул Димаш.

Как уточнила команда артиста, во время командировки в Бангладеш в рамках гуманитарной миссии Кудайберген знакомился с работой МОМ по организации жизнеобеспечения вынужденных переселенцев. Димаш слушал людей, вникал в их трудности и погружался в печальные истории целых семей, вынужденно покинувших родные дома.

Димаш Кудайберген улетел в крупнейший в мире комплекс лагерей для беженцев в Бангладеш

Многомиллионная армия поклонников из разных уголков планеты еще раз поблагодарила казахстанца за его доброе сердце. Некоторые из них даже успели сделать пожертвование МОМ в поддержку гуманитарных усилий Димаша:

  • "Димаш – человек с очень красивым сердцем".
  • "Димаш – невероятный гуманист. Я им горжусь".
  • "Димаш – действительно хороший и заботливый человек".
  • "Многим людям нужна такая помощь. Спасибо тебе за то, что ты один из тех, кто напоминает нам об этом".
  • "Спасибо, UN Migration и Димаш Кудайберген, за вашу человечность, сострадание и огромную помощь, которую вы оказываете беженцам, нуждающимся в поддержке".
  • "Наш добрый посол, сколько в тебе человечности и сострадания. Этот мир нуждается в этом всем сильно. И всегда сильно страдают дети. Представляю, что ты чувствуешь, Ди".
  • "Спасибо за вашу доброту! Вы принесли надежду и счастье тем, кто находится в этом лагере! Мы сделали значимое пожертвование МОМ в поддержку ваших гуманитарных усилий".
  • "Это сложная и непростая работа. Димаш  очень чуткий человек, в его сердце живут сострадание и любовь к людям всех национальностей. Возможно, он больше заботится о других, чем о себе? Береги себя, дорогой друг".
  • "У Димаша большое сердце. Многие артисты живут в роскошных виллах и наслаждаются жизнью, а Димаш помогает бедным и несчастным. Он пришел в этот мир с миссией – он не просто великий артист, он великий человек".
  • "Из Чили мы отправляем вам благословения и добрые пожелания, сил для этой прекрасной и трудной работы. Надеемся, что работа и призыв нашего Димаша Кудайбергена дойдут до многих людей, и те, кто может, сделают пожертвования".

"Самые бедные люди – самые щедрые": Димаш Кудайберген получил необычный подарок в Бангладеш

Димаш Кудайберген стал глобальным послом доброй воли Международной организации по миграции (МОМ) ООН в декабре 2025 года.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
