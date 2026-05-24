Фанаты не сдержали эмоций: семейная атмосфера в день рождения Димаша покорила Казнет
Пост с семейными фотографиями она опубликовала в Instagram.
"С днем рождения, братишка. Пусть твоя жизнь будет долгой! Желаю тебе жизни, полной счастья! Мы тебя любим", – написала Раушан.
Фанаты активно присоединились к поздравлениям:
– У кого есть старший брат – у того есть опора, у кого есть младший – у того есть отдушина. Желаю Димашу всех благ и счастья, дарованных Аллахом.
– С днем рождения любимого народом и любящего свой народ Димаша!
– Какое душевное поздравление, Раушан! Присоединяемся! С днем рождения твоего необыкновенного брата! Пусть у него все будет, что он пожелает! Фото очень завораживающие. Прям смотришь и какое-то чувствуется умиротворение от них.
– Такие красивые фотографии, с днем рождения Димаша. Пусть никогда не гаснет братская, сестринская любовь, долгих счастливых лет вам. Димашу долгого творческого подъема, и пусть всегда освещает своим выступлением мировые сцены планеты!
– Здравствуйте, дорогая Раушан. Поздравляю вашу семью с праздником – рождением человека, брата, сына, внука, который стал единственным источником вдохновения и света для миллионов людей в мире. С днем рождения Димаша!
Ранее китайские фанаты Димаша Кудайбергена удивили мир крупными пожертвованиями в его честь.