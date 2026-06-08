"Историческое выступление": Димаш Кудайберген показал трейлер к документальному фильму
Фото: YouTube/Dimash Qudaibergen
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген показал официальный трейлер к своему документальному фильму "Before The Applause: The Dream of Dimash Qudaibergen" ("До аплодисментов: Мечта Димаша Кудайбергена"), сообщает Zakon.kz.
Соответствующий ролик опубликовали на YouTube-канале и в Instagram 32-летнего народного артиста РК.
"Одна ночь в Madison Square Garden. Тишина перед голосом. Момент, к которому шли долгие годы – от репетиционных залов до одной из самых знаменитых сцен мира. 5 октября 2025 года Димаш Кудайберген стал первым артистом в истории из Казахстана и стран СНГ, который дал сольный концерт на легендарной арене Madison Square Garden. Это историческое выступление прошло в рамках тура Stranger Tour", – говорится в описании к трейлеру.
Отмечается, что в документальном фильме покажут подготовку к концерту, закулисные моменты, путь к мечте, а также эмоции и энергию, которые Димаш пережил вместе со своей семьей, командой, музыкантами и зрителями.
"Режиссер фильма – Тима Рахим. Скоро", – следует из описания.
Поклонники Кудайбергена из разных уголков планеты отметили, что с нетерпением ждут выхода документального фильма, чтобы насладиться моментами, которые остались за кадром исторического выступления казахстанца на Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Ранее мы писали, что Димаш Кудайберген впервые раскрыл правду об успехе.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript