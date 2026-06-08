"Историческое выступление": Димаш Кудайберген показал трейлер к документальному фильму

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген показал официальный трейлер к своему документальному фильму "Before The Applause: The Dream of Dimash Qudaibergen" ("До аплодисментов: Мечта Димаша Кудайбергена"), сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик опубликовали на YouTube-канале и в Instagram 32-летнего народного артиста РК.

"Одна ночь в Madison Square Garden. Тишина перед голосом. Момент, к которому шли долгие годы – от репетиционных залов до одной из самых знаменитых сцен мира. 5 октября 2025 года Димаш Кудайберген стал первым артистом в истории из Казахстана и стран СНГ, который дал сольный концерт на легендарной арене Madison Square Garden. Это историческое выступление прошло в рамках тура Stranger Tour", – говорится в описании к трейлеру.

Отмечается, что в документальном фильме покажут подготовку к концерту, закулисные моменты, путь к мечте, а также эмоции и энергию, которые Димаш пережил вместе со своей семьей, командой, музыкантами и зрителями.

"Режиссер фильма – Тима Рахим. Скоро", – следует из описания.

Поклонники Кудайбергена из разных уголков планеты отметили, что с нетерпением ждут выхода документального фильма, чтобы насладиться моментами, которые остались за кадром исторического выступления казахстанца на Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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