Общество

Промежуточные итоги основного ЕНТ: 71% абитуриентов сдали на казахском языке, 29% – на русском

ЕНТ, компьютеры, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 10:41 Фото: gov.kz
Промежуточные итоги основного Единого национального тестирования (ЕНТ) сегодня, 25 мая 2026 года, опубликовала пресс-служба Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Основное тестирование стартовало 10 мая.

"С момента старта основного ЕНТ-2026... тестирование прошли около 92 тыс. раз. 71% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 29% – на русском и 164 человека – на английском. По итогам второй недели 65% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 63 балла. Максимальный результат – 138 баллов".Пресс-служба МНВО РК

В ведомстве отметили, что особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями (ООП).

В ЕНТ приняли участие 235 абитуриентов с ООП.

В министерстве напомнили, что абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования.

Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

По данным МНВО, за вторую неделю проведения ЕНТ выявлено 178 нарушений правил:

  • 103 абитуриента были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов;
  • еще 75 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы.

Факты выявления подставных лиц отсутствуют.

После завершения ЕНТ-2026, как добавили в ведомстве, будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года.

В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

Для участия в тестировании, по данным министерства, подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений.

ЕНТ официально признали в Малайзии

С промежуточными итогами основного ЕНТ за первую неделю можете ознакомиться здесь.

