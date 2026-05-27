Культура и шоу-бизнес

Скандал вокруг группы "Нур-Мукасан" близится к суду

Конфликт в группе Нур-Мукасан, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 08:50 Фото: Zakon.kz
Точку в затянувшемся скандале вокруг казахстанской группы "Нур-Мукасан" поставит суд, сообщает Zakon.kz.

Конфликт между участниками дуэта начался полгода назад, передает "КТК". По всей видимости, Мукасану не понравилось, что его песню исполняли бывший коллега Нурлан и арт-директор Галымжан. Обвинив их в нарушении авторских прав, Мукасан пригласил их на встречу, а затем, как утверждает бывший директор, избил его. Более того, по словам Галымжана, Мукасан был не один – вместе с двумя мужчинами они втроем набросились на него.

Журналистам телеканала не удалось узнать позицию самого Мукасана. Певец отказался от встречи и лишь коротко заявил, что никого не избивал.

"Все расследуется в рамках закона. Компетентные органы работают. Никто без дела не сидит. Скоро все станет ясно, тогда и выяснится, кто есть кто. За ложные обвинения они сами понесут ответственность по закону. Все, что они говорят, – ложь. Он не от меня пострадал, а от бога получил наказание", – сказал певец Мукасан Шахзадаев.

В Департаменте полиции Алматы журналистам телеканала сообщили, что расследование близится к завершению.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, сейчас расследование находится на стадии завершения. До конца месяца стороны будут уведомлены о завершении следствия. Затем они ознакомятся с материалами дела, после чего материалы будут направлены в районную прокуратуру. После проверки законности всех следственных действий и экспертиз прокуратура направит дело в суд", – отметила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

26 мая Баян Алагузова сделала резкое заявление по ситуации с Меруерт Утекешевой. Оказалось, что студенты Академии искусств "Шабыт" отказались от актрисы и написали заявление.

Алия Абди
