Культура и шоу-бизнес

Организаторы фестиваля в Стамбуле оценили выступление Димаша Кудайбергена

Выступление Димаша в Стамбуле, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 06:26
В оргкомитете одного из крупнейших международных фестивалей традиционного спорта, культуры и этнического искусства Ethnosport Culture Festival дали высокую оценку выступлению Народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Фестиваль в Стамбуле проходит в восьмой раз и объединил участников из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана, Италии, России и других стран мира. После концерта Димаша Кудайбергена на территории аэропорта имени Ататюрка у главной сцены Türk Telekom организаторы выразили ему свое восхищение.

Выступление Димаша в Стамбуле, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 06:26

Фото: Instagram/etnospor

25 мая на официальной странице фестиваля в Instagram появились фотографии с концерта.

"Димаш Кудайберген своим уникальным голосом, сценической элегантностью и впечатляющим выступлением подарил фестивалю незабываемые музыкальные моменты. В этот особенный вечер, где ему подпевали тысячи зрителей, культурное вдохновение встретилось с величием музыки", – отметили организаторы.

Кроме того, организаторы смонтировали видео с обращением к певцу турецких фанатов.

Известные оперные певцы Пласидо Доминго и Бибигуль Тулегенова поздравили Димаша с днем рождения.

