"Останутся в моем сердце навсегда!": Роза Рымбаева сделала трогательное заявление

Известная казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева после юбилейного концерта, "прогремевшего" в Астане 27 мая 2026 года, выступила с трогательным заявлением в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

Накануне 68-летняя народная артистка РК поделилась фотографиями, сделанными во время грандиозного шоу.

"50 лет на сцене" – гастрольный тур по Казахстану ярко завершился в нашей столице Астане. Выражаю искреннюю благодарность главе государства Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, государству и всем, кто поддержал проведение этих незабываемых концертов. Эти вечера, наполненные музыкой и теплой любовью зрителей, останутся в моем сердце навсегда! Огромная благодарность всем зрителям, которые были со мной все эти годы! До новых встреч!" – заявила Роза Рымбаева 28 мая.

Певица получила мгновенную реакцию от своих поклонников. Все, кому удалось попасть на юбилейный концерт, подчеркнули, что юбилейный вечер в столице Казахстана прошел на очень высоком уровне. Они также отметили поддержку семьи Рымбаевой, в частности, сыновей Али и Мади. Вместе с тем зрители выразили надежду, что Роза Куанышевна даст подобный концерт спустя 10 лет:

"Прекрасный был концерт!"

"Сильный человек показал свою силу!"

"Талантливая певица! Прекрасная семья!"

"Концерт был прекрасным! Прошел на очень высоком уровне!"

"Концерт в Астане – высший пилотаж! Огромная благодарность вам и сыновьям!"

"Это был очень замечательный, подготовленный на высоком уровне концерт. У Розы Куанышевны еще есть силы петь 100 лет! Великолепно".

"Надеюсь в будущем сходить на концерт "60 лет на сцене". Пусть Роза Куанышевна продолжает приглашать нас на концерты своим красивым голосом. Желаю крепкого здоровья нашей Примадонне!"

"Концерт прошел на очень высоком уровне! Большое вам спасибо, Роза Куанышевна! Желаю вам крепкого здоровья, вашей семье – благополучия! Ждем с нетерпением свадьбу Мади! До скорой встречи на следующем концерте!"

"Это был шикарный концерт! Поздравляем с юбилеем на сцене! Роза Куанышевна, вы – настоящая дива казахстанской эстрады! Таких как вы, нет и не будет! Какой у вас сильный, глубокий, бархатный голос, а какие восхитительные песни вы исполняли! Получили массу удовольствия! Большое спасибо! Живите долго!"

"Незабываемый концерт, который день под впечатлением! Каждый номер продуман, декорации, костюмы, артисты – мероприятие международного уровня! Какие достойные дети. Али – гордость и поддержка своей мамы. Молодцы! Роза Куанышевна, продолжайте блистать и радовать свою публику. Крепкого вам здоровья!"

"Главное – мои родители были и остались довольны! Я привезла родителей из Жезказгана специально на ваш концерт. Моя мама очень хотела попасть на ваш юбилейный концерт. Они вышли оттуда, получив массу эмоций. Самое главное – это были их эмоции. Только об одном сожалею, что не получилось привезти свекра и свекровь. Спасибо вам и вашим детям, что вы есть у нашего народа! Вас любят все, думаю, это было видно на концерте. Долгих лет жизни вам!"

"Вчера были на концерте неподражаемой Розы Куанышевны. 50 лет на сцене – это не просто цифра, а целая эпоха, история, талант, огромный труд и любовь зрителей. Роза Куанышевна – настоящая легенда казахской сцены и Народная артистка Казахстана! Ваш голос – это воспоминания, эмоции и часть жизни нескольких поколений. С огромным удовольствием слушали любимые песни в вашем исполнении. Для меня огромное счастье – лично подарить цветы Розе Куанышевне. Спасибо вам за музыку, за искренность, за эмоции и за ту особую теплоту, которую вы дарите людям уже многие годы. Пусть ваше искусство живет вечно, а любовь зрителей никогда не заканчивается. Браво!"

Отметим, что творческий вечер, посвященный 50-летию сценической деятельности народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, состоялся на сцене Государственной академической концертной организации "Қазақконцерт" им. Розы Баглановой.

В юбилейном концерте Розы Куанышевны приняли участие артисты разных поколений казахстанской сцены, в том числе ALEM, Казыбек Курайыш, Кайрат Баекенов, Батыржан Тазабеков, Маржан Арапбаева, Гүльсим Мырзабекова, Баян-Сулу и Илигай. На сцену также вышли сыновья певицы Али Окапов и Мади Рымбаев, а одним из самых трогательных моментов стало исполнение "Жарасқан жанұя" вместе с членами семьи и внуком Зеином.

Ранее мы писали, что казахстанская певица Маржан Арапбаева опубликовала фрагменты концерта Розы Рымбаевой, который "прогремел" в Астане 27 мая 2026 года. Для 48-летней артистки встреча с легендой казахстанской эстрады стала исполнением ее давней мечты. В честь этого события и их совместного дуэта 68-летняя народная артистка РК подарила Арапбаевой сценическое платье.