"Останутся в моем сердце навсегда!": Роза Рымбаева сделала трогательное заявление
Накануне 68-летняя народная артистка РК поделилась фотографиями, сделанными во время грандиозного шоу.
"50 лет на сцене" – гастрольный тур по Казахстану ярко завершился в нашей столице Астане. Выражаю искреннюю благодарность главе государства Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, государству и всем, кто поддержал проведение этих незабываемых концертов. Эти вечера, наполненные музыкой и теплой любовью зрителей, останутся в моем сердце навсегда! Огромная благодарность всем зрителям, которые были со мной все эти годы! До новых встреч!" – заявила Роза Рымбаева 28 мая.
Певица получила мгновенную реакцию от своих поклонников. Все, кому удалось попасть на юбилейный концерт, подчеркнули, что юбилейный вечер в столице Казахстана прошел на очень высоком уровне. Они также отметили поддержку семьи Рымбаевой, в частности, сыновей Али и Мади. Вместе с тем зрители выразили надежду, что Роза Куанышевна даст подобный концерт спустя 10 лет:
- "Прекрасный был концерт!"
- "Сильный человек показал свою силу!"
- "Талантливая певица! Прекрасная семья!"
- "Концерт был прекрасным! Прошел на очень высоком уровне!"
- "Концерт в Астане – высший пилотаж! Огромная благодарность вам и сыновьям!"
- "Это был очень замечательный, подготовленный на высоком уровне концерт. У Розы Куанышевны еще есть силы петь 100 лет! Великолепно".
- "Надеюсь в будущем сходить на концерт "60 лет на сцене". Пусть Роза Куанышевна продолжает приглашать нас на концерты своим красивым голосом. Желаю крепкого здоровья нашей Примадонне!"
- "Концерт прошел на очень высоком уровне! Большое вам спасибо, Роза Куанышевна! Желаю вам крепкого здоровья, вашей семье – благополучия! Ждем с нетерпением свадьбу Мади! До скорой встречи на следующем концерте!"
- "Это был шикарный концерт! Поздравляем с юбилеем на сцене! Роза Куанышевна, вы – настоящая дива казахстанской эстрады! Таких как вы, нет и не будет! Какой у вас сильный, глубокий, бархатный голос, а какие восхитительные песни вы исполняли! Получили массу удовольствия! Большое спасибо! Живите долго!"
- "Незабываемый концерт, который день под впечатлением! Каждый номер продуман, декорации, костюмы, артисты – мероприятие международного уровня! Какие достойные дети. Али – гордость и поддержка своей мамы. Молодцы! Роза Куанышевна, продолжайте блистать и радовать свою публику. Крепкого вам здоровья!"
- "Главное – мои родители были и остались довольны! Я привезла родителей из Жезказгана специально на ваш концерт. Моя мама очень хотела попасть на ваш юбилейный концерт. Они вышли оттуда, получив массу эмоций. Самое главное – это были их эмоции. Только об одном сожалею, что не получилось привезти свекра и свекровь. Спасибо вам и вашим детям, что вы есть у нашего народа! Вас любят все, думаю, это было видно на концерте. Долгих лет жизни вам!"
- "Вчера были на концерте неподражаемой Розы Куанышевны. 50 лет на сцене – это не просто цифра, а целая эпоха, история, талант, огромный труд и любовь зрителей. Роза Куанышевна – настоящая легенда казахской сцены и Народная артистка Казахстана! Ваш голос – это воспоминания, эмоции и часть жизни нескольких поколений. С огромным удовольствием слушали любимые песни в вашем исполнении. Для меня огромное счастье – лично подарить цветы Розе Куанышевне. Спасибо вам за музыку, за искренность, за эмоции и за ту особую теплоту, которую вы дарите людям уже многие годы. Пусть ваше искусство живет вечно, а любовь зрителей никогда не заканчивается. Браво!"
Отметим, что творческий вечер, посвященный 50-летию сценической деятельности народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, состоялся на сцене Государственной академической концертной организации "Қазақконцерт" им. Розы Баглановой.
В юбилейном концерте Розы Куанышевны приняли участие артисты разных поколений казахстанской сцены, в том числе ALEM, Казыбек Курайыш, Кайрат Баекенов, Батыржан Тазабеков, Маржан Арапбаева, Гүльсим Мырзабекова, Баян-Сулу и Илигай. На сцену также вышли сыновья певицы Али Окапов и Мади Рымбаев, а одним из самых трогательных моментов стало исполнение "Жарасқан жанұя" вместе с членами семьи и внуком Зеином.
Ранее мы писали, что казахстанская певица Маржан Арапбаева опубликовала фрагменты концерта Розы Рымбаевой, который "прогремел" в Астане 27 мая 2026 года. Для 48-летней артистки встреча с легендой казахстанской эстрады стала исполнением ее давней мечты. В честь этого события и их совместного дуэта 68-летняя народная артистка РК подарила Арапбаевой сценическое платье.