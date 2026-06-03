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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген поддержал фильм о работе пограничников Казахстана

Фильм Таймас, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 07:17 Фото: kazakhcinema.kz
Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген поддержал первый отечественный кинопроект о службе сотрудников пограничной службы КНБ Казахстана, сообщает Zakon.kz.

1 июня Димаш порадовал своих подписчиков в Instagram новым видео. Оказалось, оно было снято на съемочной площадке художественного фильма "Таймас".

Фильм Таймас, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 07:17

Фото: kazakhcinema.kz

Картина создается по заказу Министерства культуры и информации Казахстана при поддержке Государственного центра поддержки национального кино. Режиссером выступает Галым Асылов, передает пресс-служба центра. В центре сюжета – история офицера-пограничника и служебного пса Тая, которые, преодолевая последствия потерь, становятся надежными напарниками в борьбе с контрабандистами.

"В работе над фильмом принимают участие специально подготовленные служебные собаки, а консультантами проекта выступают профессиональные кинологи", – говорится в сообщении.

На съемочной площадке Димаша поблагодарили за поддержку проекта, который поднимает важные темы служения Родине, ответственности и настоящей дружбы.

Отец Димаша, композитор и продюсер Канат Айтбаев, получил от имени президента Касым-Жомарта Токаева государственную награду – орден "Парасат".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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