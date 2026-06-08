"Проект государств и покровители": Димаш Кудайберген впервые раскрыл правду об успехе

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген через социальные сети выступил с признанием к миллионной аудитории о своем грандиозном успехе, сообщает Zakon.kz.

Известный певец напомнил, что 5 октября 2025 года мир увидел концерт в Madison Square Garden. Но, по его словам, никто не видел, что происходило до того, как погас свет и открылась сцена.

Далее Кудайберген признался, что с ранних лет ему не раз говорили, что такой высокий вокальный диапазон для мужчины – "необычный" выбор.

"Спустя годы вокруг моего имени начали появляться самые разные версии и предположения. Меня называли проектом продюсеров, кто-то считал, что я проект государств, искал за моим успехом влиятельных покровителей". Димаш Кудайберген

Но, как отметил исполнитель, пока одни пытались объяснить мой путь, мы его проживали.

"Впервые за всю мою карьеру я позволил камерам увидеть то, что раньше оставалось только между мной, моей семьей и моей командой: подготовку, закулисье, переживания, сомнения, ответственность и те моменты, которые по моей просьбе всегда оставались вне объективов камер. Этот фильм не о чьих-то мифах и версиях. Этот фильм о том, что происходило на самом деле. О днях и месяцах, предшествовавших одному из самых важных концертов в моей жизни. О том, когда мечта становится историей". Димаш Кудайберген

Поклонники могут посмотреть фильм сегодня, 8 июня 2026 года.

Ранее с откровенным признанием выступила 63-летняя стилист Лилия Рах.