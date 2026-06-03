Знаменитый банан за 6 млн долларов украли из музея

Во Франции из Центра Помпиду-Мец украли арт-объект "Комедиант" итальянского художника Маурицио Каттелана за 6,2 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Инсталляция представляет собой банан, приклеенный серым скотчем к стене. Арт-объект был частью выставки Un Dimanche Sans Fin, на которой представили 40 работ Каттелана, говорится на сайте выставки.

В 2019 году арт-объект оценивался в 120 тыс. долларов, а в 202 его продали на аукционе за 6,24 млн долларов. Покупателем произведения искусства стал криптоинвестор Джастин Сан. После приобретения он отклеил банан и съел его.

По информации Times, охранник музея заметил пропажу банана утром 30 мая. Об этом сразу же сообщили в полицию, возбуждено уголовное дело.

Thieves steal banana from famous $6.2m art piece in French museum https://t.co/RqBO0hGK7K — The Standard (@theLDNstandard) June 2, 2026

В Центре Помпиду-Мец инсталляцию быстро восстановили. Там просто заменили фрукт. Как оказалось, банан в инсталляции регулярно заменяют, когда он начинает гнить или кто-то из посетителей решает его съесть.

"После кражи на выставке не заметили необратимых повреждений", – рассказали в музее.

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