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Культура и шоу-бизнес

Знаменитый банан за 6 млн долларов украли из музея

Арт-объект Комедиант, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 08:30 Фото: X/Notigram
Во Франции из Центра Помпиду-Мец украли арт-объект "Комедиант" итальянского художника Маурицио Каттелана за 6,2 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Инсталляция представляет собой банан, приклеенный серым скотчем к стене. Арт-объект был частью выставки Un Dimanche Sans Fin, на которой представили 40 работ Каттелана, говорится на сайте выставки.

В 2019 году арт-объект оценивался в 120 тыс. долларов, а в 202 его продали на аукционе за 6,24 млн долларов. Покупателем произведения искусства стал криптоинвестор Джастин Сан. После приобретения он отклеил банан и съел его.

По информации Times, охранник музея заметил пропажу банана утром 30 мая. Об этом сразу же сообщили в полицию, возбуждено уголовное дело.

В Центре Помпиду-Мец инсталляцию быстро восстановили. Там просто заменили фрукт. Как оказалось, банан в инсталляции регулярно заменяют, когда он начинает гнить или кто-то из посетителей решает его съесть.

"После кражи на выставке не заметили необратимых повреждений", – рассказали в музее.

Недавно на Багамах нашли первые корабли, связанные с реальными пиратами Карибского моря.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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