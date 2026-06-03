Знаменитый банан за 6 млн долларов украли из музея
Инсталляция представляет собой банан, приклеенный серым скотчем к стене. Арт-объект был частью выставки Un Dimanche Sans Fin, на которой представили 40 работ Каттелана, говорится на сайте выставки.
В 2019 году арт-объект оценивался в 120 тыс. долларов, а в 202 его продали на аукционе за 6,24 млн долларов. Покупателем произведения искусства стал криптоинвестор Джастин Сан. После приобретения он отклеил банан и съел его.
По информации Times, охранник музея заметил пропажу банана утром 30 мая. Об этом сразу же сообщили в полицию, возбуждено уголовное дело.
Thieves steal banana from famous $6.2m art piece in French museum https://t.co/RqBO0hGK7K— The Standard (@theLDNstandard) June 2, 2026
В Центре Помпиду-Мец инсталляцию быстро восстановили. Там просто заменили фрукт. Как оказалось, банан в инсталляции регулярно заменяют, когда он начинает гнить или кто-то из посетителей решает его съесть.
"После кражи на выставке не заметили необратимых повреждений", – рассказали в музее.
Недавно на Багамах нашли первые корабли, связанные с реальными пиратами Карибского моря.