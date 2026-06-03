Димаш Кудайберген раздал автографы на границе трех государств
Фото: КНБ РК
Казахстанская и мировая звезда Димаш Кудайберген раздал автографы пограничникам, сообщает Zakon.kz.
О визите певца на пограничную заставу "Баянкол" в Алматинской области рассказали 3 июня 2026 года в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ).
Димаш встретился с офицерами и военнослужащими, высказал благодарность за их вклад в обеспечение безопасности рубежей страны.
Также певец ознакомился с процессом съемок художественной картины "Таймас" на этой заставе, повествующей о дружбе пограничника и служебной собаки.
Погранзастава "Баянкол" является одной из самых живописных, так как расположена в горном ущелье Баянкол (Северный Тянь-Шань). Она находится недалеко от стыка границ трех государств – Казахстана, Китая и Кыргызстана.
1 июня Димаш уже рассказывал о фильме, отметив, что съемки ведет его хороший друг.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript