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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген раздал автографы на границе трех государств

казахстанский певец Димаш Кудайберген , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 13:01 Фото: КНБ РК
Казахстанская и мировая звезда Димаш Кудайберген раздал автографы пограничникам, сообщает Zakon.kz.

О визите певца на пограничную заставу "Баянкол" в Алматинской области рассказали 3 июня 2026 года в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ).

Димаш встретился с офицерами и военнослужащими, высказал благодарность за их вклад в обеспечение безопасности рубежей страны.

Также певец ознакомился с процессом съемок художественной картины "Таймас" на этой заставе, повествующей о дружбе пограничника и служебной собаки.


Погранзастава "Баянкол" является одной из самых живописных, так как расположена в горном ущелье Баянкол (Северный Тянь-Шань). Она находится недалеко от стыка границ трех государств – Казахстана, Китая и Кыргызстана.

1 июня Димаш уже рассказывал о фильме, отметив, что съемки ведет его хороший друг.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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