Димаш Кудайберген раздал автографы на границе трех государств

Казахстанская и мировая звезда Димаш Кудайберген раздал автографы пограничникам, сообщает Zakon.kz.

О визите певца на пограничную заставу "Баянкол" в Алматинской области рассказали 3 июня 2026 года в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ).

Димаш встретился с офицерами и военнослужащими, высказал благодарность за их вклад в обеспечение безопасности рубежей страны.

Также певец ознакомился с процессом съемок художественной картины "Таймас" на этой заставе, повествующей о дружбе пограничника и служебной собаки.





Погранзастава "Баянкол" является одной из самых живописных, так как расположена в горном ущелье Баянкол (Северный Тянь-Шань). Она находится недалеко от стыка границ трех государств – Казахстана, Китая и Кыргызстана.

1 июня Димаш уже рассказывал о фильме, отметив, что съемки ведет его хороший друг.