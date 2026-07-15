Важное событие празднуют в семье Димаша Кудайбергена

В семье всемирно известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена важное событие – день рождения его мамы, сообщает Zakon.kz.

15 июля 2026 года певице Светлане Айтбаевой исполнилось 53 года. К звездной маме в Instagram обратилась дочка Раушан Кудайберген, пожелав ей счастья и здоровья.

В комментариях певица получает самые теплые пожелания:

Уважаемая Светлана Ермековна, пусть ваша жизнь будет всегда наполнена как кувшин, до краев семейным счастьем, радостью, позитивом; неиссякаемой вам гармонии в душе; пусть Всевышний хранит вас и всех ваших близких и родных от невзгод, а каждый новый день начинается с улыбки! Мира вашему дому; процветания вашему роду. С днем рождения.

Самые добрые пожелания в этот особенный день.

Поздравляем, здоровья, счастья, многих лет, долгой жизни вашим близким и прекрасным детям, наилучшие пожелания.

С днем рождения, прекрасная мама Света! Будьте всегда здоровы, радостны и счастливы. Божьих благословений всей вашей семье.

С днем рождения, Светлана Ермековна. Желаю вам оставаться такой красивой, счастливой, любимой, любящей.

Пусть будут светлыми ваши дни и тихими ваши ночи. Многая лета.

В июне 2026-го Светлана Айтбаева поделилась важной новостью об их семье – младший сын Мансур окончил колледж при Казахском национальном университете искусств имени Куляш Байсеитовой.