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Культура и шоу-бизнес

Важное событие празднуют в семье Димаша Кудайбергена

семья Димаша Кудайбергена, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 15:56 Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73
В семье всемирно известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена важное событие – день рождения его мамы, сообщает Zakon.kz.

15 июля 2026 года певице Светлане Айтбаевой исполнилось 53 года. К звездной маме в Instagram обратилась дочка Раушан Кудайберген, пожелав ей счастья и здоровья.

Светлана Айтбаева с дочкой Раушан, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 15:56

Фото: Instagram/raushan_kudaibergen

В комментариях певица получает самые теплые пожелания:

  • Уважаемая Светлана Ермековна, пусть ваша жизнь будет всегда наполнена как кувшин, до краев семейным счастьем, радостью, позитивом; неиссякаемой вам гармонии в душе; пусть Всевышний хранит вас и всех ваших близких и родных от невзгод, а каждый новый день начинается с улыбки! Мира вашему дому; процветания вашему роду. С днем рождения.
  • Самые добрые пожелания в этот особенный день.
  • Поздравляем, здоровья, счастья, многих лет, долгой жизни вашим близким и прекрасным детям, наилучшие пожелания.
  • С днем рождения, прекрасная мама Света! Будьте всегда здоровы, радостны и счастливы. Божьих благословений всей вашей семье.
  • С днем рождения, Светлана Ермековна. Желаю вам оставаться такой красивой, счастливой, любимой, любящей.
  • Пусть будут светлыми ваши дни и тихими ваши ночи. Многая лета.

В июне 2026-го Светлана Айтбаева поделилась важной новостью об их семье – младший сын Мансур окончил колледж при Казахском национальном университете искусств имени Куляш Байсеитовой.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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