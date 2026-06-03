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Культура и шоу-бизнес

Поклонники Димаша из шести стран подготовили ему подарок на казахском языке

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 16:55 Фото: ru.dimashnews.com
Латиноамериканские поклонники всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена представили международный творческий проект "Omir", объединивший поклонников артиста из шести стран, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 3 июня 2026 года, рассказала команда народного артиста РК:

"В инициативе приняли участие Dears из Коста-Рики, Мексики, Боливии, Аргентины, Уругвая и Чили. Поклонники объединились, чтобы исполнить песню "Omir" на казахском языке – композицию, которая, по их словам, имеет особое значение как для самого Димаша, так и для его поклонников по всему миру".

Отмечается, что каждый участник внес свой вклад в создание проекта, объединив голоса, время и творческую работу ради общей идеи.

Как заявили организаторы, шесть стран стали "единым голосом" в знак уважения к творческому пути артиста и в честь его дня рождения.

"Поклонники Димаша из разных уголков мира уже не впервые исполняют песни артиста на казахском языке, изучая произношение, значение текстов и знакомясь с культурой Казахстана через музыку", – подчеркнула команда Кудайбергена.

По словам участников проекта, именно творчество Димаша вдохновляет многих иностранных слушателей проявлять интерес к казахскому языку и национальной культуре.

"Через "Omir" мы хотели передать наши наилучшие пожелания, глубокую благодарность за его выдающийся талант, а также безусловную любовь и поддержку, которую латиноамериканское сообщество Dears испытывает к Димашу", – поделились участники проекта.

Фанаты Кудайбергена из разных уголков планеты с восторгом отозвались о подарке латиноамериканских Dears. Некоторые из них попросили Димаша приехать к ним в страну:

  • "Браво, Dears!"
  • "Объединенные любовью".
  • "Супер, молодцы! Классно!"
  • "Пожалуйста, приезжай в Аргентину".
  • "Димаш – посол мира и дружбы народов!"
  • "Замечательные новости! Поздравляем, дорогие латиноамериканцы!"

Отметим, что премьера песни "Omir" состоялась 3 года назад в день рождения артиста – 24 мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген раздал автографы на границе трех государств. Подробнее об этом – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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