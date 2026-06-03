Поклонники Димаша из шести стран подготовили ему подарок на казахском языке

Латиноамериканские поклонники всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена представили международный творческий проект "Omir", объединивший поклонников артиста из шести стран, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 3 июня 2026 года, рассказала команда народного артиста РК:

"В инициативе приняли участие Dears из Коста-Рики, Мексики, Боливии, Аргентины, Уругвая и Чили. Поклонники объединились, чтобы исполнить песню "Omir" на казахском языке – композицию, которая, по их словам, имеет особое значение как для самого Димаша, так и для его поклонников по всему миру".

Отмечается, что каждый участник внес свой вклад в создание проекта, объединив голоса, время и творческую работу ради общей идеи.

Как заявили организаторы, шесть стран стали "единым голосом" в знак уважения к творческому пути артиста и в честь его дня рождения.

"Поклонники Димаша из разных уголков мира уже не впервые исполняют песни артиста на казахском языке, изучая произношение, значение текстов и знакомясь с культурой Казахстана через музыку", – подчеркнула команда Кудайбергена.

По словам участников проекта, именно творчество Димаша вдохновляет многих иностранных слушателей проявлять интерес к казахскому языку и национальной культуре.

"Через "Omir" мы хотели передать наши наилучшие пожелания, глубокую благодарность за его выдающийся талант, а также безусловную любовь и поддержку, которую латиноамериканское сообщество Dears испытывает к Димашу", – поделились участники проекта.

Фанаты Кудайбергена из разных уголков планеты с восторгом отозвались о подарке латиноамериканских Dears. Некоторые из них попросили Димаша приехать к ним в страну:

"Браво, Dears!"

"Объединенные любовью".

"Супер, молодцы! Классно!"

"Пожалуйста, приезжай в Аргентину".

"Димаш – посол мира и дружбы народов!"

"Замечательные новости! Поздравляем, дорогие латиноамериканцы!"

Отметим, что премьера песни "Omir" состоялась 3 года назад в день рождения артиста – 24 мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген раздал автографы на границе трех государств. Подробнее об этом – по ссылке.