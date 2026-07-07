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Культура и шоу-бизнес

На казахском и русском: поклонники Димаша из Чили подготовили особый подарок к его первому визиту

Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 16:07 Фото: Zakon.kz
Поклонники казахстанского артиста Димаша Кудайбергена из Чили представили особый творческий проект, приуроченный к долгожданному первому визиту артиста в страну, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в создании проекта приняли участие 27 Dears из разных городов Чили.

Чтобы показать красоту своей страны, съемки проходили сразу в нескольких живописных местах: в Винья-дель-Мар, Сантьяго, Темуко, а также у знаменитого водопада Лаха в городе Лос-Анджелес.

В знак уважения к многогранному творчеству Кудайбергена участники исполнили четыре композиции на разных языках – китайском, японском, русском и казахском.

"Этот проект – наш подарок и выражение признательности в честь первого приезда Димаша в Чили. Мы надеемся, что он почувствует, с каким теплом, волнением и радостью его ждут в нашей стране", – поделились Dears.

Немного ранее мы рассказывали, что 6 июля 2026 года Сильвестру Сталлоне – звезде "Рокки", "Рэмбо" и единоличному "Королю Талсы" – исполнилось 80 лет.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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