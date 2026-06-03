Стас Ярушин неожиданно высказался о казахстанском кино
Фото: Instagram/yarushinstanislav
Звезда сериала "Универ. Новая общага" похвалил казахстанский кинематограф и отметил сериалы в соцсети Threads, сообщает Zakon.kz.
Актер и телеведущий Стас Ярушин поделился впечатлениями о казахстанском кинематографе. По его словам, он открыл для себя несколько проектов и остался под сильным впечатлением от местного контента.
"В последние дни меня прям впечатляет казахский кинематограф. Закончил смотреть "Мошенники" (я писал про этот сериал). Теперь смотрю "5:32". Тяжелые истории. Но очень клевый сериал. Актерский состав просто, включая эпизодические роли – красавцы!! Спасибо за вашу работу", – пишет актер в социальной сети Threads.
Актер подчеркнул, что качество исполнения и игра артистов произвели на него особенно яркое впечатление, включая даже эпизодические роли.
Ранее мы сообщали, что астанчане устроили "поминки" по Нейту Джейкобсу из "Эйфории".
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