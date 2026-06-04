"Папа купил роль": 12-летнюю дочь Тимати раскритиковали еще до выхода фильма
Фото: pexels
12-летнюю дочь известного музыканта Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) Алису раскритиковали в Сети за главную роль в фильме "Дива", сообщает Zakon.kz.
Примечательно, что ребенок получил волну негатива до выхода фильма в широкий прокат. Пока пользователи Сети могут лицезреть лишь трейлер.
- Папа для дочки купил роль, фильм и режиссера. У девочки, кроме амбиций, ничего нет, так и вырастет и в 15 лет поймет, что не гений!
- Интересно, почему же ее взяли...
- По связям прошла.
- При просмотре возникло чувство, называется – "Испанский стыд".
- Даже Киркоров не пихает своих детей никуда и за это ему плюс.
- Эх, деньги не пахнут.
- В соавторстве отец и бабушка.
- Это ИИ?
- Никакого таланта в ней нет! Просто бабки у папы есть.
- Она же попала в фильм исключительно из-за своего таланта, я правильно понимаю?!
- Казалось бы, простая дочь простого Тимати... а уже актриса.
- Хорошо, когда у тебя папа Тимати.
Юную Алису защитила ее мама Алена Шишкова.
"Алиса, как и ее папа, всего добивается своим трудом!" – написала она.
Впрочем, такой аргумент лишь больше раззадорил комментаторов.
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