Кайрат Нуртас и Мейрамбек Бесбаев одним снимком вызвали ажиотаж среди фанатов

Известный певец Кайрат Нуртас опубликовал совместное фото с основателем и солистом популярного трио "МузАрт", актером и общественным деятелем Мейрамбеком Бесбаевым, сообщает Zakon.kz.

На снимке артисты что-то внимательно рассматривают на ноутбуке.

"Мой брат такой классный", – подписал пост певец.

Между тем фанаты обратили внимание на бицепсы Нуртаса, заподозрив, что артист активно занялся своей физической подготовкой:

– Смотрю, Кайрат в зал начал ходить... – Две легенды. – Кайрат, смотрю, тренируетесь, что ли? – Что еще нужно для счастья? – Кайрат для меня особенный человек.

Ранее видео с Кайратом Нуртасом вызвало гнев и сочувствие казахстанцев.