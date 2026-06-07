Кайрат Нуртас и Мейрамбек Бесбаев одним снимком вызвали ажиотаж среди фанатов
Фото: Instagram/kair_n
Известный певец Кайрат Нуртас опубликовал совместное фото с основателем и солистом популярного трио "МузАрт", актером и общественным деятелем Мейрамбеком Бесбаевым, сообщает Zakon.kz.
На снимке артисты что-то внимательно рассматривают на ноутбуке.
"Мой брат такой классный", – подписал пост певец.
Между тем фанаты обратили внимание на бицепсы Нуртаса, заподозрив, что артист активно занялся своей физической подготовкой:
– Смотрю, Кайрат в зал начал ходить...
– Две легенды.
– Кайрат, смотрю, тренируетесь, что ли?
– Что еще нужно для счастья?
– Кайрат для меня особенный человек.
Ранее видео с Кайратом Нуртасом вызвало гнев и сочувствие казахстанцев.
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