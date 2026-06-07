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Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас и Мейрамбек Бесбаев одним снимком вызвали ажиотаж среди фанатов

Кайрат Нуртас поделился совместным снимком с Мейрамбеком Бесбаевым, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 18:47 Фото: Instagram/kair_n
Известный певец Кайрат Нуртас опубликовал совместное фото с основателем и солистом популярного трио "МузАрт", актером и общественным деятелем Мейрамбеком Бесбаевым, сообщает Zakon.kz.

На снимке артисты что-то внимательно рассматривают на ноутбуке.

"Мой брат такой классный", – подписал пост певец.

Между тем фанаты обратили внимание на бицепсы Нуртаса, заподозрив, что артист активно занялся своей физической подготовкой:

– Смотрю, Кайрат в зал начал ходить...

– Две легенды.

– Кайрат, смотрю, тренируетесь, что ли?

– Что еще нужно для счастья?

– Кайрат для меня особенный человек.

Ранее видео с Кайратом Нуртасом вызвало гнев и сочувствие казахстанцев.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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