#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

"Позор" или "усталость"?: видео с Кайратом Нуртасом вызвало гнев и сочувствие казахстанцев

певец Кайрат Нуртас, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 17:24 Фото: Instagram/kair_n
Видео с известным певцом Кайратом Нуртасом, снятое на одном из мероприятий, вызвало вопросы и возмущение казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В Instagram тамады и ведущего event.miras появилось видео, на котором артист заходит в ресторан на той в обнимку с мужчиной. После переговоров "за кулисами" он появился на сцене и выступил для гостей праздника. Оригинального звука на видео нет – наложена одна из композиций певца.

Состояние артиста вызвало и вопросы и возмущение комментаторов:

  • А что фонограмму не включили, как он поет?
  • Нужно сделать обследование. Совершенно не под контролем.
  • Боже мой, ты пьяный
  • Пьяный, еле на ногах стоит, ведут под руку
  • Пьяный, едва ходит
  • А что только увидели. Он постоянно пьяный
  • творческий кризис
  • Спорт? Спирт
  • Даже смотреть не приятно!
  • Он пьяный!
  • позор
  • Это не первый раз, когда он находится в таком состоянии. Почему не предпринимаются никакие действия.

Другая часть аудитории вступилась за певца:

  • Он же человек. Пусть пьет, пусть отдыхает. Те, кто следит, сплетники
  • Он устал, что не так? Пусть будет в безопасности. Сияй, Кайратжан
  • Кайрат – легенда. Не пишите плохие комментарии
  • Вот что происходит, когда вы устаете, если вы не спите
  • такие видео снимают приближенные люди, очень подло!!
  • Кайрат хороший парень!!!! Не трогайте и не ругайте!!
  • Может быть, он устал, а если он немного пьет? А те, кто пишет комментарии, чистые ангелы?
  • Ну что вы все так, про него. Он тоже человек и тоже может отдохнуть и расслабиться. Вы же тоже не ангелы. Молодой, интересный, перспективный, тоже имеет право. А вот кто, это снял и скинул, нужно привлечь к ответственности.
  • Понятно же что он поет другую песню, а это просто наложили другую музыку

Артист давно не давал общественности поводов для скандальных слухов. Одну из последних ситуаций освещали в 2024 году, когда Кайрата Нуртаса задержали за драку и нецензурную брань в самолете. Певцу назначили 15 суток ареста за мелкое хулиганство.

В последнее же время события в жизни певца только радовали его поклонников, например, совместный клип с певицей Светланой Лободой или последний звонок в школе дочки Алау.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Видео Кайрата Нуртаса вызвало неоднозначную реакцию
11:40, 30 мая 2024
Видео Кайрата Нуртаса вызвало неоднозначную реакцию
Кайрат Нуртас
08:42, 07 сентября 2025
Фото Кайрата Нуртаса с "невестой" вызвало обсуждение в Казнете
жена Зангара Нуртаса Индира в роддоме с сыном
16:50, 16 октября 2025
В семье Кайрата Нуртаса случилось пополнение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В КФФ разобрали спорные судейские решения в матчах 12-го тура КПЛ
17:44, Сегодня
В КФФ разобрали спорные судейские решения в матчах 12-го тура КПЛ
Арман Царукян
17:27, Сегодня
Арман Царукян опроверг слухи о бое с Чарльзом Оливейрой за титул BMF
Сборы боксеров в Казахстане
17:00, Сегодня
Боксёры из Казахстана и Узбекистана готовятся в РК перед этапом Кубка мира
Министерство туризма и спорта РК отказалось огласить медальные планы на Азиаду-2026
16:49, Сегодня
Министерство туризма и спорта отказалось огласить медальный план Казахстана на Азиаду-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: