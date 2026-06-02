"Позор" или "усталость"?: видео с Кайратом Нуртасом вызвало гнев и сочувствие казахстанцев
В Instagram тамады и ведущего event.miras появилось видео, на котором артист заходит в ресторан на той в обнимку с мужчиной. После переговоров "за кулисами" он появился на сцене и выступил для гостей праздника. Оригинального звука на видео нет – наложена одна из композиций певца.
Состояние артиста вызвало и вопросы и возмущение комментаторов:
- А что фонограмму не включили, как он поет?
- Нужно сделать обследование. Совершенно не под контролем.
- Боже мой, ты пьяный
- Пьяный, еле на ногах стоит, ведут под руку
- Пьяный, едва ходит
- А что только увидели. Он постоянно пьяный
- творческий кризис
- Спорт? Спирт
- Даже смотреть не приятно!
- Он пьяный!
- позор
- Это не первый раз, когда он находится в таком состоянии. Почему не предпринимаются никакие действия.
Другая часть аудитории вступилась за певца:
- Он же человек. Пусть пьет, пусть отдыхает. Те, кто следит, сплетники
- Он устал, что не так? Пусть будет в безопасности. Сияй, Кайратжан
- Кайрат – легенда. Не пишите плохие комментарии
- Вот что происходит, когда вы устаете, если вы не спите
- такие видео снимают приближенные люди, очень подло!!
- Кайрат хороший парень!!!! Не трогайте и не ругайте!!
- Может быть, он устал, а если он немного пьет? А те, кто пишет комментарии, чистые ангелы?
- Ну что вы все так, про него. Он тоже человек и тоже может отдохнуть и расслабиться. Вы же тоже не ангелы. Молодой, интересный, перспективный, тоже имеет право. А вот кто, это снял и скинул, нужно привлечь к ответственности.
- Понятно же что он поет другую песню, а это просто наложили другую музыку
Артист давно не давал общественности поводов для скандальных слухов. Одну из последних ситуаций освещали в 2024 году, когда Кайрата Нуртаса задержали за драку и нецензурную брань в самолете. Певцу назначили 15 суток ареста за мелкое хулиганство.
В последнее же время события в жизни певца только радовали его поклонников, например, совместный клип с певицей Светланой Лободой или последний звонок в школе дочки Алау.