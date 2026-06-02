"Позор" или "усталость"?: видео с Кайратом Нуртасом вызвало гнев и сочувствие казахстанцев

Видео с известным певцом Кайратом Нуртасом, снятое на одном из мероприятий, вызвало вопросы и возмущение казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В Instagram тамады и ведущего event.miras появилось видео, на котором артист заходит в ресторан на той в обнимку с мужчиной. После переговоров "за кулисами" он появился на сцене и выступил для гостей праздника. Оригинального звука на видео нет – наложена одна из композиций певца.

Состояние артиста вызвало и вопросы и возмущение комментаторов:

А что фонограмму не включили, как он поет?

Нужно сделать обследование. Совершенно не под контролем.

Боже мой, ты пьяный

Пьяный, еле на ногах стоит, ведут под руку

Пьяный, едва ходит

А что только увидели. Он постоянно пьяный

творческий кризис

Спорт? Спирт

Даже смотреть не приятно!

Он пьяный!

позор

Это не первый раз, когда он находится в таком состоянии. Почему не предпринимаются никакие действия.

Другая часть аудитории вступилась за певца:

Он же человек. Пусть пьет, пусть отдыхает. Те, кто следит, сплетники

Он устал, что не так? Пусть будет в безопасности. Сияй, Кайратжан

Кайрат – легенда. Не пишите плохие комментарии

Вот что происходит, когда вы устаете, если вы не спите

такие видео снимают приближенные люди, очень подло!!

Кайрат хороший парень!!!! Не трогайте и не ругайте!!

Может быть, он устал, а если он немного пьет? А те, кто пишет комментарии, чистые ангелы?

Ну что вы все так, про него. Он тоже человек и тоже может отдохнуть и расслабиться. Вы же тоже не ангелы. Молодой, интересный, перспективный, тоже имеет право. А вот кто, это снял и скинул, нужно привлечь к ответственности.

Понятно же что он поет другую песню, а это просто наложили другую музыку

Артист давно не давал общественности поводов для скандальных слухов. Одну из последних ситуаций освещали в 2024 году, когда Кайрата Нуртаса задержали за драку и нецензурную брань в самолете. Певцу назначили 15 суток ареста за мелкое хулиганство.

В последнее же время события в жизни певца только радовали его поклонников, например, совместный клип с певицей Светланой Лободой или последний звонок в школе дочки Алау.