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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген предложил фанатам побороться за роль в его новом клипе

Димаш Кудайберген, народный артист РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 09:35 Фото: dimashnews.com
У народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена вышел новый трек под названием AQERKE. В связи с этим популярный исполнитель решил обратиться к армии поклонников с интересным предложением, сообщает Zakon.kz.

О своей затее 32-летний композитор рассказал на личной странице в Instagram, опубликовав видео-обращение.

Как оказалось, Кудайберген запускает новый челлендж, согласно которому нужно записать сольное или коллективное видео с танцем под композицию артиста.

Танцевальный тренд продлится до 1 августа 2026 года.

Самое интересное:

"Победителем станет участник, чье видео наберет наибольшее количество просмотров. Приз: шанс появиться в следующем музыкальном клипе Кудайбергена".

Однако есть обязательные условия челленджа:

  • длительность видео: до 1 минуты.
  • хэштег: #DimashAqerkeChallenge.
  • публикация в TikTok, Instagram.
  • комментарий под постом: "Я участвую в #DimashAqerkeChallenge".

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, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 09:35
Глобальный ажиотаж: Димаш анонсировал новый трек

13 июня сообщалось, что Кудайберген встретился в Актобе со школьниками, создавшими масштабный LEGO-портрет артиста.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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