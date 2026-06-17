Димаш Кудайберген предложил фанатам побороться за роль в его новом клипе
Фото: dimashnews.com
У народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена вышел новый трек под названием AQERKE. В связи с этим популярный исполнитель решил обратиться к армии поклонников с интересным предложением, сообщает Zakon.kz.
О своей затее 32-летний композитор рассказал на личной странице в Instagram, опубликовав видео-обращение.
Как оказалось, Кудайберген запускает новый челлендж, согласно которому нужно записать сольное или коллективное видео с танцем под композицию артиста.
Танцевальный тренд продлится до 1 августа 2026 года.
Самое интересное:
"Победителем станет участник, чье видео наберет наибольшее количество просмотров. Приз: шанс появиться в следующем музыкальном клипе Кудайбергена".
Однако есть обязательные условия челленджа:
- длительность видео: до 1 минуты.
- хэштег: #DimashAqerkeChallenge.
- публикация в TikTok, Instagram.
- комментарий под постом: "Я участвую в #DimashAqerkeChallenge".
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13 июня сообщалось, что Кудайберген встретился в Актобе со школьниками, создавшими масштабный LEGO-портрет артиста.
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