"Вы просто огонь!": Кайрат Нуртас шокировал фанатов своим внешним видом

Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас восхитил своих поклонников, продемонстрировав отличную физическую форму в социальных сетях. Свежий снимок артиста мгновенно вызвал шквал восторженных комментариев в Сети, передает Zakon.kz.

На новой фотографии певец позирует на балконе, выбрав для кадра лаконичную белую майку, которая выгодно подчеркнула его подтянутую фигуру.

Трендовый образ традиционно дополнили стильные черные солнцезащитные очки, которые уже на протяжении многих лет остаются неотъемлемой и узнаваемой частью его сценического имиджа.

Публикацию артист решил сделать интерактивной и обратился к своей многомиллионной аудитории с интригующим вопросом.

"А вы сами какого года?", – коротко подписал свои фотографии исполнитель.

Многочисленные подписчики Кайрата Нуртаса не заставили себя долго ждать и тут же завалили публикацию комплиментами, обратив особое внимание на его спортивное телосложение.

В комментариях под постом пользователи Казнета единогласно сошлись во мнении, что певец выглядит невероятно молодо, свежо, подавая отличный пример для подражания.

У него даже стойка особенная, как у борца.

Кайреке, вы особенный, вы просто легенда!

Кайреке, Голливуд должен сам к вам прийти.

Вы вообще не стареете! Слушаю вас со времен песни "Арман әні". Такое ощущение, что по сравнению с вами это я быстро старею.

Без базара, родной, отлично подкачался!

Кайреке, вы просто огонь!

Ранее видео с Кайратом Нуртасом вызвало гнев и сочувствие казахстанцев.