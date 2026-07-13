Кайрат Нуртас растрогал постояльцев дома престарелых до слез – момент попал на видео

Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас вместе со своей командой навестил постояльцев дома престарелых в Атырау. Трогательными кадрами благотворительного визита в социальных сетях поделилась мама и продюсер артиста Гульзира Айдарбекова, передает Zakon.kz.

Как рассказала продюсер, ее сын на протяжении многих лет регулярно занимается благотворительностью. Помимо традиционной помощи детским домам, где артист старается претворять в жизнь мечты маленьких казахстанцев, особое внимание он уделяет и старшему поколению.

В Атырау певец лично вручил подарки каждому постояльцу, пообщался с ними и подарил им настоящий праздник, наполнив зал атмосферой тепла и заботы.

На опубликованных кадрах видно, что многие пожилые люди не смогли сдержать слез от нахлынувших эмоций во время выступления любимого исполнителя.

"Ваш Кайрош не только каждый год исполняет мечты и радует малышей из детских домов, но и никогда не забывает навещать дома престарелых, чтобы подарить тепло и поднять настроение пожилым людям. В этот раз мы в городе Атырау… Пусть в будущем у всех них слезы на глазах будут только от радости!" – написала Гульзира Айдарбекова на своей странице в соцсети.

Ранее стало известно, что Кайрат Нуртас готовится к новому дуэту.