"Обожаю, когда Димаш такой": Кудайберген поразил фанатов опасным трюком и зажигательным танцем

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген напомнил фанатам о челлендже на свою новую композицию Aqerke и показал свою версию танцевального видео, сообщает Zakon.kz.

Так, накануне, 21 июня 2026 года, народный артист РК опубликовал в своем Instagram ролик с опасным трюком. На кадрах видно, как Димаш сначала едет в ретро-пикапе и поет новую песню. Затем он открывает дверь, выходит из движущегося авто и продолжает исполнять композицию.

Позднее 32-летний артист поделился своей версией зажигательного танца для участия в челлендже.

"Наш танцевальный челлендж на песню "Aqerke" все еще продолжается. Обязательно поделитесь своими видео до 1 августа. Видео, которое наберет наибольшее количество просмотров, получит приглашение принять участие в съемках моего следующего клипа. С нетерпением жду ваших видео, а пока – вот моя версия. #DimashAqerkeChallenge", – написал под постом Кудайберген.

Своими публикациями Димаш встревожил и восхитил одновременно армию поклонников. Многие отметили, что распереживались, когда их кумир решил исполнить опасный трюк. Другие же написали, что после такого зажигательного танца артиста нет смысла участвовать в челлендже, так как им понадобятся годы, чтобы повторить такое:

"Красиво!"

"Классно!"

"Хит лета".

"Как же это круто".

"Отлично станцевал, Димаш!"

"Обожаю, когда Димаш такой".

"Обожаю эту энергию! Давай, вперед!"

"Какая классная хореография, ты просто гений!"

"У рисковых… и ангел-хранитель беспредельный".

"Красивая песня + красивый танец, движения – огонь!"

"Вааау, супер! Какой зажигательный танец. Димаш, вы просто огонь".

"Димаш, мы знаем, что ты бесстрашен, но, пожалуйста, будь осторожен".

"Думаю, мне нужно потренироваться несколько месяцев, чтобы у меня получилось так же, как у тебя. Я сдаюсь".

"Вот так фокус! Снова сюрприз, снова удивляешь, Ди! Песня получилась классная, а клип явно будет тоже потрясающим".

"Ух ты, и опять, когда у меня ночь, Димаш появился, и с таким танцем! Теперь конкурс можно закончить, лучше Димаша никто не станцует".

"Привет, дорогой Димаш! Отличная песня, с нетерпением ждем клипа. Видно, что тебе очень нравится снимать видео, и твои горизонты расширяются".

"Огонь! Движения рукой в начале танца у Димаша принципиально отличаются от движения ребят-танцоров, и оно очень характерное! В общем, мне нравится очень".

"О боже! Пожалуйста, береги себя! Мое сердце то сжимается, то наполняется радостью каждый раз, когда я вижу, как ты рискуешь! Ты такой смелый, но я в ужасе! Мы тебя любим, делай то, что делает тебя счастливым, но береги себя!"

"Ух ты, какой каскадер Димаш! Я даже распереживалась, когда открылись двери машины. А машина-то какая раритетная! Столько лет ей, а как сохранилась и до сих пор мчит на всех парах – есть еще порох в пороховницах! Класс, настоящая романтика! Наверное, ребята на свидание к девчонкам спешат?"

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15 июня 2026 года Димаш анонсировал новый трек Aqerke, который вызвал ажиотаж среди его поклонников. Позднее он объявил челлендж, по условиям которого нужно записать сольное или коллективное видео с танцем под новую композицию. Победителем станет участник, чье видео наберет наибольшее количество просмотров. Приз: шанс появиться в следующем музыкальном клипе Кудайбергена. Танцевальный тренд продлится до 1 августа.