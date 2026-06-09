Где и с кем отметила 40-летие жена Бурака Озчивита – кадры

4 июня 2026 года одной из самых красивых и популярных актрис Турции Фахрие Эвджен-Озчивит исполнилось 40 лет. В своем Instagram она опубликовала серию фотографий, в которых показала, где и с кем отметила личный праздник, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая публикация появилась на странице звезды сериала "Королек – птичка певчая" накануне, 8 июня 2026 года.

"Цветущая на протяжении четырех десятилетий. #04.06.2026", – подписала кадры Эвджен-Озчивит.

Судя по снимкам, Фахрие отметила юбилей в кругу подруг, которые подарили ей букет и нежный розовый торт, украшенный цветами. Празднование юбилея, судя по фото, началось в ресторане и продолжилось на яхте.

На пост именинницы отреагировал супруг Бурак Озчивит, которого по праву считают эталоном мужской красоты и одним из самых популярных турецких актеров.

"Мое сердце", – оставил он под публикацией Фахрие трогательный комментарий.

Подписчики, которых у актрисы более 13 млн, буквально осыпали ее поздравлениями. Некоторые отметили, что Фахрие является самой красивой женщиной в мире, другие назвали ее королевой, третьи добавили, что актриса вдохновляет многих представительниц прекрасного пола своей улыбкой. В целом, юбилярше пожелали всего самого наилучшего:

"Такая красивая".

"Выглядите на 25 лет".

"С днем рождения, королева!"

"Я люблю тебя... Так рад за тебя".

"Самая красивая женщина в мире".

"С днем рождения, прекрасная Фахрие".

"Пусть ваша прекрасная улыбка никогда не угаснет! Вы вдохновляете других женщин, моя дорогая Фахрие Эвджен".

"Мой ангел, я желаю тебе всего самого лучшего и самого прекрасного в твоей жизни. Поздравляю, мой ангел".

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