Где и с кем отметила 40-летие жена Бурака Озчивита – кадры
Соответствующая публикация появилась на странице звезды сериала "Королек – птичка певчая" накануне, 8 июня 2026 года.
"Цветущая на протяжении четырех десятилетий. #04.06.2026", – подписала кадры Эвджен-Озчивит.
Судя по снимкам, Фахрие отметила юбилей в кругу подруг, которые подарили ей букет и нежный розовый торт, украшенный цветами. Празднование юбилея, судя по фото, началось в ресторане и продолжилось на яхте.
На пост именинницы отреагировал супруг Бурак Озчивит, которого по праву считают эталоном мужской красоты и одним из самых популярных турецких актеров.
"Мое сердце", – оставил он под публикацией Фахрие трогательный комментарий.
Подписчики, которых у актрисы более 13 млн, буквально осыпали ее поздравлениями. Некоторые отметили, что Фахрие является самой красивой женщиной в мире, другие назвали ее королевой, третьи добавили, что актриса вдохновляет многих представительниц прекрасного пола своей улыбкой. В целом, юбилярше пожелали всего самого наилучшего:
- "Такая красивая".
- "Выглядите на 25 лет".
- "С днем рождения, королева!"
- "Я люблю тебя... Так рад за тебя".
- "Самая красивая женщина в мире".
- "С днем рождения, прекрасная Фахрие".
- "Пусть ваша прекрасная улыбка никогда не угаснет! Вы вдохновляете других женщин, моя дорогая Фахрие Эвджен".
- "Мой ангел, я желаю тебе всего самого лучшего и самого прекрасного в твоей жизни. Поздравляю, мой ангел".
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