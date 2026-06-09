#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

Где и с кем отметила 40-летие жена Бурака Озчивита – кадры

актриса Фахрие Эвджен-Озчивит, актер Бурак Озчивит, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 17:44 Фото: Instagram/evcenf и burakozcivit
4 июня 2026 года одной из самых красивых и популярных актрис Турции Фахрие Эвджен-Озчивит исполнилось 40 лет. В своем Instagram она опубликовала серию фотографий, в которых показала, где и с кем отметила личный праздник, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая публикация появилась на странице звезды сериала "Королек – птичка певчая" накануне, 8 июня 2026 года.

"Цветущая на протяжении четырех десятилетий. #04.06.2026", – подписала кадры Эвджен-Озчивит.

Судя по снимкам, Фахрие отметила юбилей в кругу подруг, которые подарили ей букет и нежный розовый торт, украшенный цветами. Празднование юбилея, судя по фото, началось в ресторане и продолжилось на яхте.

На пост именинницы отреагировал супруг Бурак Озчивит, которого по праву считают эталоном мужской красоты и одним из самых популярных турецких актеров.

"Мое сердце", – оставил он под публикацией Фахрие трогательный комментарий.

Подписчики, которых у актрисы более 13 млн, буквально осыпали ее поздравлениями. Некоторые отметили, что Фахрие является самой красивой женщиной в мире, другие назвали ее королевой, третьи добавили, что актриса вдохновляет многих представительниц прекрасного пола своей улыбкой. В целом, юбилярше пожелали всего самого наилучшего:

  • "Такая красивая".
  • "Выглядите на 25 лет".
  • "С днем рождения, королева!"
  • "Я люблю тебя... Так рад за тебя".
  • "Самая красивая женщина в мире".
  • "С днем рождения, прекрасная Фахрие".
  • "Пусть ваша прекрасная улыбка никогда не угаснет! Вы вдохновляете других женщин, моя дорогая Фахрие Эвджен".
  • "Мой ангел, я желаю тебе всего самого лучшего и самого прекрасного в твоей жизни. Поздравляю, мой ангел".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 17:44
Бурак Озчивит восхитил подписчиков новыми фотографиями

В конце апреля 2026 года стало известно, что Бурак Озчивит загнал в автосервис роскошный Ferrari. Подробнее об этом – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
как Анджелина Джоли отметила 50-летие
01:54, 06 июня 2025
С кем и как Анджелина Джоли отметила свое 50-летие
Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
18:13, 17 сентября 2025
"Мой лучший день рождения!": Евгений Петросян показал, с кем отметил свое 80-летие
юморист Максим Галкин, эстрадная певица Алла Пугачёва
18:00, 16 апреля 2026
Галкин показал, с кем Пугачёва отметила 77-летие
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
22:17, Сегодня
Ислам Чесноков попал в сферу интересов "Крыльев Советов"
Фото: КФФ
21:52, Сегодня
Сборная Казахстана уступила Греции, но пробилась в элитный раунд отбора Евро-2027
Фото: КФФ
21:26, Сегодня
Венгрия и Казахстан объявили стартовые составы на товарищеский матч
Фото: НОК РК
20:58, Сегодня
Тимофей Скатов не смог выйти во второй круг турнира в Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: