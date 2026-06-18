"Связано с моей семейной жизнью": блогер, сыгравшая в клипе Димаша, сделала неожиданное признание

Популярный бьюти-блогер, актриса и предпринимательница Айым Сейтметова накануне встревожила своих подписчиков в Instagram неожиданным признанием о личной жизни, сообщает Zakon.kz.

По всей видимости, младшая дочь известных актеров Азата Сейтметова и Данагуль Темирсултановой пошла на такой шаг из-за многочисленных вопросов со стороны своей аудитории. Да и в Сети давно ходят слухи о разводе блогера с предпринимателем Талгатом Итаевым.

"Думаю, многим уже понятно, что происходящее связано с моей семейной жизнью. На данный момент я не могу озвучивать все детали и причины до завершения юридических и судебных процессов. Именно поэтому я лишь дала понять, что переживаю непростой период, рассчитывая на элементарное понимание и уважение к моим личным границам", – заявила Айым Сейтметова у себя в блоге 17 июня 2026 года.

При этом, как отметила актриса, ее жизнь не останавливается.

"У меня есть ребенок, есть обязательства, есть команда и бизнес, за который я несу ответственность. Я не могу позволить себе поставить на паузу работу и все процессы только потому, что столкнулась с тяжелой жизненной ситуацией", – подчеркнула Сейтметова.

Также Айым ответила хейтерам, которые пишут, что все происходящее в жизни блогера связано с прогревом.

"И отдельно хочу подчеркнуть: мой бизнес не имеет никакого отношения к происходящему в личной жизни. Я никогда не строила продажи на интригах, разводах, скандалах или семейных проблемах. Это не мои методы работы и не мои ценности. Моя команда и я всегда выстраивали работу честно, экологично и с уважением к своей аудитории, без дешевых манипуляций и искусственно созданных драм. Поэтому любые обвинения в "прогреве" в данной ситуации не имеют ничего общего с реальностью. Прежде чем делать подобные заявления, задумайтесь, что за экраном находится живой человек, который проходит через один из самых сложных периодов своей жизни", – заключила она.

При этом Сейтметова не уточнила, какой именно "сложный период" проживает, а также закрыла комментарии к своей публикации.

Чуть ранее Айым опубликовала мотивационный ролик, который адресовала "каждой женщине, которая сейчас проходит через непростой период".

"Я никогда не строила контент на интригах, разводах или личных драмах. Не дай Бог кому-либо столкнуться с подобной ситуацией. Прежде чем делать такие выводы и говорить такие вещи, пожалуйста, подумайте, через что на самом деле проходит человек, побойтесь Бога", – призвала свою аудиторию и хейтеров блогер.

Комментарии к этому посту Сейтметова не закрыла, и вот что пишут пользователи Казнета:

"Да что случилось?!"

"Фура косметики едет с Китая".

"Любой кризис – это точка роста".

"Давно отписалась, вечные прогревы".

"Попахивает "заказными" комментариями".

"А сейчас не подписаны друг на друга, непонятно".

"Вы же позавчера выкладывали, как заново влюбились в своего мужа в поездке, я же не одна это видела?"

"Кстати, вот у меня этот пост вышел сегодня в ленте, и я ничего не поняла. Оказывается, он есть у Талгата, а у нее нет. Это странно".

"Напоминание каждой женщине! А не развод и всякое! А если уж и прогрев, то что в этом плохого? Это часть бизнеса! Что за нытики в комментах?"

"В большом горе обычно людям ни до рилсов и не до работы. Так что или уже раскрывайте карты или не пускайте интригу и никак не афишируйте свои страсти Христовы. У людей ожидаемая и объяснимая реакция на всю эту жеманную загадочность. Не нужно возмущаться на то, как реагирует публика".

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Отметим, что со страницы Айым исчезли совместные публикации с мужем. Видимо, актриса их скрыла, потому что у ее супруга они есть.

"В эту поездку я будто влюбилась заново... Чувствую, что наши отношения вышли на еще более глубокий уровень", – писала Сейтметова 6 июня.

15 мая 2025 года всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выпустил клип на песню Tau Ishinde. В нем Айым сыграла преданную поклонницу артиста.

Айым Сейтметова и Талгат Итаев поженились в 2019 году, а пышное свадебное торжество состоялось в феврале 2020 года. 30 марта 2022 года у пары родилась дочь.