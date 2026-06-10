"100% казах": Сеть обсуждает фаната, которого после концерта разыскивала Жасмин
Фото: pexels
В начале июня на одной из площадок в Санкт-Петербурге выступала известная певица Жасмин. После концерта артистка обратилась с необычной просьбой к пользователям Сети. Телеведущая просила найти одного из зрителей, сообщает Zakon.kz.
В кадре молодой человек за кулисами зажигательно танцует и подпевает под хит "Да!".
"Ему звонили, а он продолжал танцевать и петь под мою песню. Команда показала это видео после моего выступления – и я захотела пригласить молодого человека на концерт 12 октября в Санкт-Петербурге! Давайте найдем его все вместе!" – написала Жасмин в подписи под видео.
Поклонник нашелся и отозвался в комментариях:
"Благодарю за ваше великолепное творчество и добрые слова, Сара Львовна. В работе и в жизни – только 100% самоотдача. До встречи в октябре".
Примечательны и другие отзывы. Большинство пользователей уверены, что герой видео родом из Казахстана.
- Казах? Они невероятно музыкальные и артистичные ребята в большинстве своем.
- 200%, что этот парень казах. Мы своих за версту видим.
- Когда закрыл все кредиты!
- Наш казахский джигит!
- Вангую, что он казах!
- 100% казах!
- Наш! Из Казахстана.
- Однозначно казах.
- Какой молодец! Вот так надо отжигать на концертах! А то смотришь на людей, как мумии стоят.
- Его срочно нужно брать к вам в подтанцовку.
- Как пить дать из Казахстана.
- Красавчик! Наш казах!
6 июня 2026 года Сергей Шнуров и группа "Ленинград" выступили в Конаеве. Сольный концерт действительно стал одним из главных музыкальных событий этого лета в Казахстане. О том свидетельствуют многочисленные положительные отзывы о мероприятии.
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