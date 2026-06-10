"100% казах": Сеть обсуждает фаната, которого после концерта разыскивала Жасмин

В начале июня на одной из площадок в Санкт-Петербурге выступала известная певица Жасмин. После концерта артистка обратилась с необычной просьбой к пользователям Сети. Телеведущая просила найти одного из зрителей, сообщает Zakon.kz.

В кадре молодой человек за кулисами зажигательно танцует и подпевает под хит "Да!".

"Ему звонили, а он продолжал танцевать и петь под мою песню. Команда показала это видео после моего выступления – и я захотела пригласить молодого человека на концерт 12 октября в Санкт-Петербурге! Давайте найдем его все вместе!" – написала Жасмин в подписи под видео.

Поклонник нашелся и отозвался в комментариях:

"Благодарю за ваше великолепное творчество и добрые слова, Сара Львовна. В работе и в жизни – только 100% самоотдача. До встречи в октябре".

Примечательны и другие отзывы. Большинство пользователей уверены, что герой видео родом из Казахстана.

Казах? Они невероятно музыкальные и артистичные ребята в большинстве своем.

200%, что этот парень казах. Мы своих за версту видим.

Когда закрыл все кредиты!

Наш казахский джигит!

Вангую, что он казах!

100% казах!

Наш! Из Казахстана.

Однозначно казах.

Какой молодец! Вот так надо отжигать на концертах! А то смотришь на людей, как мумии стоят.

Его срочно нужно брать к вам в подтанцовку.

Как пить дать из Казахстана.

Красавчик! Наш казах!

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