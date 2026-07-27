"Кажется, это только начало": Лобода сделала неожиданное заявление после концерта в Павлодаре

Известная украинская певица Светлана Лобода (известная как Loboda) 25 июля 2026 года выступила на праздничном концерте, посвященном Дню города, сообщает Zakon.kz.

Красочными кадрами 43-летняя заслуженная артистка Украины поделилась в Instagram накануне, 26 июля.

"Павлодар! Это было невероятно…! Нас было более 70 000 человек! Спасибо каждому, кто был вчера с нами. За вашу энергию и любовь!" – обратилась Лобода к павлодарцам.

Певица отметила, что именно ради таких моментов ей "хочется возвращаться снова и снова".

"Безмерно счастлива, что мы есть друг друга. Увожу с собой ваши подарки, вкусности и самое главное – воспоминания, которые останутся со мной надолго. И, кажется, это только начало… Очень скоро мы вернемся, чтобы снять новое видео среди ваших невероятных красот", – неожиданно заявила Лобода.

Обращаясь к казахстанцам, артистка подчеркнула:

"Люблю вас всем сердцем. До скорой встречи! Ваша Loboda".

Казахстанцы, в том числе и жители Павлодара, которые посетили концерт украинской певицы, отреагировали на ее публикацию. Они поблагодарили Лободу за незабываемое выступление и подчеркнули, что ждут ее возвращения в нашу страну:

"Сильно!"

"Легендарная!"

"Павлодар, как вам круто повезло".

"Светлая, теплая, народная, живая".

"Мой родной город! Спасибо за выступление".

"А теперь скажите мне, что может быть круче?"

"Вы сделали настоящую магию для Павлодара! Лучшая артистка".

"Спасибо вам за ваше отношение к нашей стране! Вы – суперзвезда".

"Вы просто супер! У вас невероятная энергетика! Спасибо, что приехали к нам".

"Не устану повторять о невероятности, харизме, отдаче как артиста. Светлана всегда шикарна!"

"Вау, это просто потрясающе! Спасибо. Обожаю все твои песни, слушаю их на повторе! Музыка – это универсально".

"Невероятная, самая дорогая, самая лучшая! Столько отдачи людям и столько любви от людей к тебе! Просто супер!"

"Огромное вам спасибо за незабываемый вечер! Простояла 2,5 часа на одном месте, и оно того стоило! Суперзвезда наша".

"Я не успела увидеть ваше выступление. Если вы вернетесь еще, я очень хочу вас увидеть! Это будет сумасшествие, если это случится. Это моя мечта!"

"Не думала, что смогу побывать на вашем концерте, но любимый город подарил нам всем эту возможность! Светлана, как же здорово, что вы к нам приехали! Это были незабываемые эмоции".

"Спасибо вам за визит! Шикарная, обворожительная, невероятная Светлана! Благодаря вам я вчера преодолела свой страх толпы! Это первый концерт, который я посетила на нашей набережной... ради вашего выступления".

16 июня 2026 года Лобода покорила казахстанцев новой фотосессией с тазы. Экс-солистка группы "ВИА Гра" разместила серию эффектных снимков с древними охотничьими собаками на своей странице в Instagram. Пользователи Сети воодушевленно отреагировали на творческую затею. Среди комментаторов отозвался и знаменитость Кайрат Нуртас. Он оставил смайлик в виде огненного сердца.