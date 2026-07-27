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Культура и шоу-бизнес

"Кажется, это только начало": Лобода сделала неожиданное заявление после концерта в Павлодаре

певица Светлана Лобода, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 14:51 Фото: Instagram/lobodaofficial
Известная украинская певица Светлана Лобода (известная как Loboda) 25 июля 2026 года выступила на праздничном концерте, посвященном Дню города, сообщает Zakon.kz.

Красочными кадрами 43-летняя заслуженная артистка Украины поделилась в Instagram накануне, 26 июля.

"Павлодар! Это было невероятно…! Нас было более 70 000 человек! Спасибо каждому, кто был вчера с нами. За вашу энергию и любовь!" – обратилась Лобода к павлодарцам.

Певица отметила, что именно ради таких моментов ей "хочется возвращаться снова и снова".

"Безмерно счастлива, что мы есть друг друга. Увожу с собой ваши подарки, вкусности и самое главное – воспоминания, которые останутся со мной надолго. И, кажется, это только начало… Очень скоро мы вернемся, чтобы снять новое видео среди ваших невероятных красот", – неожиданно заявила Лобода.

Обращаясь к казахстанцам, артистка подчеркнула:

"Люблю вас всем сердцем. До скорой встречи! Ваша Loboda".

Казахстанцы, в том числе и жители Павлодара, которые посетили концерт украинской певицы, отреагировали на ее публикацию. Они поблагодарили Лободу за незабываемое выступление и подчеркнули, что ждут ее возвращения в нашу страну:

  • "Сильно!"
  • "Легендарная!"
  • "Павлодар, как вам круто повезло".
  • "Светлая, теплая, народная, живая".
  • "Мой родной город! Спасибо за выступление".
  • "А теперь скажите мне, что может быть круче?"
  • "Вы сделали настоящую магию для Павлодара! Лучшая артистка".
  • "Спасибо вам за ваше отношение к нашей стране! Вы – суперзвезда".
  • "Вы просто супер! У вас невероятная энергетика! Спасибо, что приехали к нам".
  • "Не устану повторять о невероятности, харизме, отдаче как артиста. Светлана всегда шикарна!"
  • "Вау, это просто потрясающе! Спасибо. Обожаю все твои песни, слушаю их на повторе! Музыка – это универсально".
  • "Невероятная, самая дорогая, самая лучшая! Столько отдачи людям и столько любви от людей к тебе! Просто супер!"
  • "Огромное вам спасибо за незабываемый вечер! Простояла 2,5 часа на одном месте, и оно того стоило! Суперзвезда наша".
  • "Я не успела увидеть ваше выступление. Если вы вернетесь еще, я очень хочу вас увидеть! Это будет сумасшествие, если это случится. Это моя мечта!"
  • "Не думала, что смогу побывать на вашем концерте, но любимый город подарил нам всем эту возможность! Светлана, как же здорово, что вы к нам приехали! Это были незабываемые эмоции".
  • "Спасибо вам за визит! Шикарная, обворожительная, невероятная Светлана! Благодаря вам я вчера преодолела свой страх толпы! Это первый концерт, который я посетила на нашей набережной... ради вашего выступления".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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