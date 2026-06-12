Баян Алагузова произвела впечатление снимком с мировой супермоделью

Во время отдыха во Франции популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова встретила всемирно известную канадскую супермодель Винни Харлоу, сообщает Zakon.kz.

Заслуженный деятель Казахстана не смогла упустить такую возможность и сделала совместный снимок, который опубликовала на своей странице в Instagram 11 июня 2026 года.

Подпись к посту весьма лаконична: "С великолепной Винни Харлоу".

Впрочем, краткость Алагузовой не остановила пользователей Сети от комментариев. К тому же отреагировала и сама активистка. Харлоу оставила два смайлика в виде сердечек.

Шикарные.

Две красивые женщины стоят рядом, каждая со своей тихой, сияющей грацией.

Восхищаюсь.

Красавицы, – написали одни.

Однако появился и другой лагерь с критикой в адрес знаменитостей по поводу их внешности и выбора нарядов.

Винни Харлоу (настоящее имя – Шантель Уитни Браун-Янг) – 31-летняя всемирно известная канадская супермодель, активистка и инфлюенсер. Известность пришла к ней в 2014 году благодаря участию в 21-м сезоне популярного телешоу "Топ-модель по-американски", куда ее лично пригласила ведущая Тайра Бэнкс. После шоу она стала лицом испанского бренда Desigual, участвовала в показах Diesel, Marc Jacobs, Tommy Hilfiger и других модных домов. В 2018 году Винни закрепила за собой статус супермодели, став первой моделью с витилиго на знаменитом ежегодном показе Victoria's Secret Fashion Show.

Ранее Алагузова уже показывала немного закулисья с дорогостоящего отдыха.