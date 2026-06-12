#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова произвела впечатление снимком с мировой супермоделью

Алагузова, Харлоу, знаменитости, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 10:11 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy, Instagram/winnieharlow
Во время отдыха во Франции популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова встретила всемирно известную канадскую супермодель Винни Харлоу, сообщает Zakon.kz.

Заслуженный деятель Казахстана не смогла упустить такую возможность и сделала совместный снимок, который опубликовала на своей странице в Instagram 11 июня 2026 года.

Подпись к посту весьма лаконична: "С великолепной Винни Харлоу".

Впрочем, краткость Алагузовой не остановила пользователей Сети от комментариев. К тому же отреагировала и сама активистка. Харлоу оставила два смайлика в виде сердечек.

  • Шикарные.
  • Две красивые женщины стоят рядом, каждая со своей тихой, сияющей грацией.
  • Восхищаюсь.
  • Красавицы, – написали одни.

Однако появился и другой лагерь с критикой в адрес знаменитостей по поводу их внешности и выбора нарядов.

Винни Харлоу (настоящее имя – Шантель Уитни Браун-Янг) – 31-летняя всемирно известная канадская супермодель, активистка и инфлюенсер. Известность пришла к ней в 2014 году благодаря участию в 21-м сезоне популярного телешоу "Топ-модель по-американски", куда ее лично пригласила ведущая Тайра Бэнкс. После шоу она стала лицом испанского бренда Desigual, участвовала в показах Diesel, Marc Jacobs, Tommy Hilfiger и других модных домов. В 2018 году Винни закрепила за собой статус супермодели, став первой моделью с витилиго на знаменитом ежегодном показе Victoria's Secret Fashion Show.

Ранее Алагузова уже показывала немного закулисья с дорогостоящего отдыха.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Баян Алагузова опубликовала нежное видео с дочерью
23:38, 23 ноября 2024
Баян Алагузова опубликовала нежное видео с дочерью
Баян Алагузова вновь порадовала поклонников фотографией одной из дочерей
20:52, 31 августа 2025
Динара Сатжан прокомментировала новый пост Баян Алагузовой с курорта
Баян Алагузову захейтили из-за откровенных фотографий
18:04, 16 февраля 2025
Баян Алагузову осудили за откровенные фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хамзат Чимаев
12:23, Сегодня
Чимаев и друг Макгрегора Дэнис предложили друг другу "уличный бой" перед турниром RAF
Экс-игрок сборной Беларуси Дмитрий Подстрелов продолжит карьеру в &quot;Алтае&quot;
11:54, Сегодня
Бывший игрок сборной Беларуси Дмитрий Подстрелов продолжит карьеру в "Алтае"
Алекс Перейра
11:20, Сегодня
Алекс Перейра получит огромный гонорар за чемпионский бой в Белом доме
Экс-наставник &quot;Турана&quot; Александр Поклонский возглавил &quot;Зимбру&quot;
10:51, Сегодня
Экс-наставник "Турана" Александр Поклонский возглавил "Зимбру"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: