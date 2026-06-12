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Культура и шоу-бизнес

"С Королёвой смотрелись красивее": свадебные кадры Николаева и Проскуряковой вызвали обсуждение

певица Юлия Проскурякова, певец Игорь Николаев, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 14:07 Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
Новая публикация российского композитора, поэта и певца Игоря Николаева в Instagram вызвала неоднозначную реакцию, сообщает Zakon.kz.

Так, накануне 66-летний народный артист РФ поделился фрагментами программы "Привет, Андрей!" с Андреем Малаховым. В них Николаев исполняет песню "Благоверная", которую посвятил своей третьей супруге – 43-летней певице Юлии Проскуряковой. Помогает другу композитор Игорь Крутой, который играет на пианино, а на большом мониторе показывают архивные кадры со свадьбы Николаева и Проскуряковой.

"Наша большая работа с моим дорогим другом и соавтором Игорем Крутым – двойной альбом "Благоверная" (23 песни!) – уже успел занять место в ваших сердцах. Спасибо за внимание к нашему творчеству и любовь к нашим песням! А новые песни уже написаны и готовятся к выпуску!" – написал Игорь Николаев под публикацией 11 июня 2026 года.

Судя по комментариям, реакция подписчиков исполнителя хита "Выпьем за любовь" выдалась неоднозначной. Одни отметили, что Проскурякова достойная женщина и что Николаеву повезло с такой женой. Другие написали, что артист смотрелся красивее во втором браке – с певицей Наташей Королёвой. Третьи и вовсе предположили, что бывшая жена сожалеет о разводе с Николаевым. Нашлись и те, кто поблагодарил Крутого за песни и раскрытие таланта Проскуряковой. Большинство фолловеров просто пожелали артистам счастья и творческих успехов:

  • "Вы с Королёвой смотрелись намного красивее".
  • "Будьте счастливы, Юлия – достойная женщина!"
  • "Думаю, что когда он писал песню, то думал о Наташе".
  • "Мороз по коже от восхищения. Спасибо за песню, за любовь".
  • "Да, он поет, а я представляю его с Наташей. Их счастливые годы".
  • "Наташа Королёва, наверное, сожалеет о том, что не ее лицо на экране".
  • "Какая песня! Эту песню мечтала бы услышать каждая женщина. Браво, маэстро!"
  • "Да, Юля заслуживает такой песни! Нежная, трогательная и видно, как она любит!"
  • "Песня трогает до глубины души. Как жаль, что это уже не повторится. Любите, цените".
  • "Песня, достойная Юлии, прекрасные кадры! Слова и музыка, название... Гимн семейной жизни!"
  • "Здорово! Прекрасная песня, замечательные слова! Успеха вам и удачи в вашей творческой работе!"
  • "Игорь Яковлевич, вы открыли для меня Юлечку. Я, конечно, знала, что она – жена Игоря Николаева, но не знала, что она такая талантливая! Респект".
  • "Игорь Яковлевич! Песня очень красивая, мелодия, стихи – прекрасные. Спасибо вам с Игорем Николаевым за все песни, которые написаны вместе!"
  • "Игорь Яковлевич! Песня очень красивая, спасибо за очередной шедевр! И спасибо за ваш творческий дуэт, который дарит нам и этому миру столько удивительных песен!"
  • "Юля – самая порядочная, верная, скромная, красивая. Николаеву повезло получить такого ангела! И дочку воспитали прекрасную! Королёва – безбашенная, пусть сидит с таким же как и она Тарзаном".
  • "Очень гармоничная пара – Игорь и Юлия! Такие слова к песне не рождаются просто так... Они от чувств, эмоций, которые человек испытывает! Любовь окрыляет – это точно! И песни о любви пишутся именно такие красивые, нежные!"

Игорь Николаев и Наташа Королёва официально развелись в 2001 году. Композитор женился на Юлии Проскуряковой в сентябре 2010 года. Спустя пять лет, 8 октября 2015 года, у пары родилась дочь, которую назвали Вероникой.

В 2025 году Веронике Николаевой исполнилось 10 лет.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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