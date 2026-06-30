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Культура и шоу-бизнес

"Будьте счастливы" и "Он тебя бросит": трогательное обращение Фаризы Ескермес к мужу вызвало обсуждения

актриса Фариза Ескермес, ее супруг Андрей Чалков, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 12:02 Фото: Instagram/fariza_yeskermes
Известная казахстанская актриса Фариза Ескермес накануне, 29 июня 2026 года, поздравила мужа Андрея Чалкова с днем рождения. Но публикация вызвала неоднозначную реакцию и обсуждения, сообщает Zakon.kz.

Так, в честь важного события 32-летняя звезда сериала "Мошенники" и фильма "Нурикамал" в своем Instagram поделилась архивными кадрами с любимым.

"С днем рождения, Андрей! Смотри, наши первые фотографии. С того момента ведь и все началось, а сейчас я твоя жена, как ты и мечтал. Я тебя люблю, и всегда буду рядом! Загадывай сегодня все желания, а они обязательно сбудутся! Самый лучший муж на свете", – трогательно обратилась к мужа Ескермес.

К поздравлениям присоединились друзья, коллеги и поклонники пары. Также они пожелали Андрею и Фаризе счастья:

  • "Будь счастлив, дорогой".
  • "Золотой, с днем рождения".
  • "Вы с годами только краше и краше оба".
  • "Будьте счастливы рука об руку всю жизнь".
  • "Андрейжан, с днем рождения. У тебя самая прекрасная жена на свете".
  • "С днем рождения зятя! Пусть остается таким же красавчиком! Пусть балует нашу девочку Фаризу, исполняет ее желания, умеет находить к ней подход и всю жизнь носит ее на руках!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 12:02
"Почему русский, а не казах?" – Фариза Ескермес ответила на главный вопрос хейтеров

В комментариях к трогательному посту не обошлось и без негатива. Хейтеры вновь спросили у актрисы, почему она вышла замуж не за казаха:

  • "Неужели не нашлось ни одного казахского парня? Очень жаль".
  • "Не говори потом, что тебя не предупреждали – однажды он тебя бросит".
  • "Наверное, не нашлось казахского парня, который смог бы сделать тебя счастливой?"

Но преданные поклонники Чалкова и Ескермес защитили их:

  • "Интересно, почему, когда парни-казахи женятся на девушках другой национальности, все молчат, а стоит девушке выйти замуж за не казаха, то всех разрывает".

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 12:02
Фариза Ескермес опубликовала кадры со свадьбы

23 января 2026 года Фариза Ескермес посвятила себе трогательный пост в честь 32-летия, а также обратилась к подписчикам.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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