"Будьте счастливы" и "Он тебя бросит": трогательное обращение Фаризы Ескермес к мужу вызвало обсуждения
Так, в честь важного события 32-летняя звезда сериала "Мошенники" и фильма "Нурикамал" в своем Instagram поделилась архивными кадрами с любимым.
"С днем рождения, Андрей! Смотри, наши первые фотографии. С того момента ведь и все началось, а сейчас я твоя жена, как ты и мечтал. Я тебя люблю, и всегда буду рядом! Загадывай сегодня все желания, а они обязательно сбудутся! Самый лучший муж на свете", – трогательно обратилась к мужа Ескермес.
К поздравлениям присоединились друзья, коллеги и поклонники пары. Также они пожелали Андрею и Фаризе счастья:
- "Будь счастлив, дорогой".
- "Золотой, с днем рождения".
- "Вы с годами только краше и краше оба".
- "Будьте счастливы рука об руку всю жизнь".
- "Андрейжан, с днем рождения. У тебя самая прекрасная жена на свете".
- "С днем рождения зятя! Пусть остается таким же красавчиком! Пусть балует нашу девочку Фаризу, исполняет ее желания, умеет находить к ней подход и всю жизнь носит ее на руках!"
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В комментариях к трогательному посту не обошлось и без негатива. Хейтеры вновь спросили у актрисы, почему она вышла замуж не за казаха:
- "Неужели не нашлось ни одного казахского парня? Очень жаль".
- "Не говори потом, что тебя не предупреждали – однажды он тебя бросит".
- "Наверное, не нашлось казахского парня, который смог бы сделать тебя счастливой?"
Но преданные поклонники Чалкова и Ескермес защитили их:
- "Интересно, почему, когда парни-казахи женятся на девушках другой национальности, все молчат, а стоит девушке выйти замуж за не казаха, то всех разрывает".
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23 января 2026 года Фариза Ескермес посвятила себе трогательный пост в честь 32-летия, а также обратилась к подписчикам.