Наташа Королёва публично обратилась к 88-летней маме Игоря Николаева

Накануне, 12 июня 2026 года, российский композитор и певец Игорь Николаев порадовал своих подписчиков в Instagram редкими фотографиями с мамой. На них отреагировала бывшая жена – певица Наташа Королёва, сообщает Zakon.kz.

Поводом послужило день рождения родительницы 66-летнего народного артиста РФ.

"Сегодня моей мамочке 88! Здоровья, оптимизма, долгих лет тебе, родная!" – заявил Игорь Николаев.

Одной из первых на публикацию бывшего мужа отреагировала Наташа Королёва.

"С днем рождения Светлану Митрофановну! Крепкого здоровья! Долгих лет!" – обратилась певица к имениннице.

На публичное поздравление Королёвой Николаев лаконично ответил: "Спасибо, Наташа!", сопроводив свой комментарий смайликом в виде алого сердца.

Также свекровь поздравила и нынешняя невестка – певица Юлия Проскурякова.

"С днем рождения нашу мамулечку!" – написала в комментариях третья жена композитора.

Комментарий супруги исполнитель хита "Выпьем за любовь" тоже не оставил без своей реакции. Композитор ответил Проскуряковой тремя смайликами в виде алого сердца.

Вместе с тем к поздравлениям присоединились Игорь Крутой, Николай Басков, Наталья Подольская, Анастасия Волочкова, Катя Лель, Алсу, а также многочисленные поклонники Николаева:

"Здоровья и долгих лет!"

"С днем рождения маму!"

"Здоровья мамочке-красавице".

"Крепкого здоровья и долгих лет жизни мамочке".

"С днем рождения красавицу-мамочку и долгих лет".

"Присоединяюсь к поздравлениям! Игорь, какое счастье, что мама рядом".

"С днем рождения дорогую Светлану Митрофановну! Еду к вам поздравлять!"

"От души поздравляю дорогую маму с днем рождения. Всего самого наилучшего".

Ранее мы писали, что свадебные кадры Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой вызвали обсуждение. Одни отметили, что композитор смотрелся красивее со второй женой Наташей Королёвой, другие назвали третью супругу достойной женщиной.