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Культура и шоу-бизнес

Наташа Королёва публично обратилась к 88-летней маме Игоря Николаева

певица Наташа Королёва, певец Игорь Николаев с мамой, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 14:33 Фото: Instagram/koroleva__star, Instagram/igor_nikolaev_music
Накануне, 12 июня 2026 года, российский композитор и певец Игорь Николаев порадовал своих подписчиков в Instagram редкими фотографиями с мамой. На них отреагировала бывшая жена – певица Наташа Королёва, сообщает Zakon.kz.

Поводом послужило день рождения родительницы 66-летнего народного артиста РФ.

"Сегодня моей мамочке 88! Здоровья, оптимизма, долгих лет тебе, родная!" – заявил Игорь Николаев.

Одной из первых на публикацию бывшего мужа отреагировала Наташа Королёва.

"С днем рождения Светлану Митрофановну! Крепкого здоровья! Долгих лет!" – обратилась певица к имениннице.

На публичное поздравление Королёвой Николаев лаконично ответил: "Спасибо, Наташа!", сопроводив свой комментарий смайликом в виде алого сердца.

Также свекровь поздравила и нынешняя невестка – певица Юлия Проскурякова.

"С днем рождения нашу мамулечку!" – написала в комментариях третья жена композитора.

Комментарий супруги исполнитель хита "Выпьем за любовь" тоже не оставил без своей реакции. Композитор ответил Проскуряковой тремя смайликами в виде алого сердца.

Вместе с тем к поздравлениям присоединились Игорь Крутой, Николай Басков, Наталья Подольская, Анастасия Волочкова, Катя Лель, Алсу, а также многочисленные поклонники Николаева:

  • "Здоровья и долгих лет!"
  • "С днем рождения маму!"
  • "Здоровья мамочке-красавице".
  • "Крепкого здоровья и долгих лет жизни мамочке".
  • "С днем рождения красавицу-мамочку и долгих лет".
  • "Присоединяюсь к поздравлениям! Игорь, какое счастье, что мама рядом".
  • "С днем рождения дорогую Светлану Митрофановну! Еду к вам поздравлять!"
  • "От души поздравляю дорогую маму с днем рождения. Всего самого наилучшего".

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Ранее мы писали, что свадебные кадры Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой вызвали обсуждение. Одни отметили, что композитор смотрелся красивее со второй женой Наташей Королёвой, другие назвали третью супругу достойной женщиной.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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