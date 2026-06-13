Наташа Королёва публично обратилась к 88-летней маме Игоря Николаева
Поводом послужило день рождения родительницы 66-летнего народного артиста РФ.
"Сегодня моей мамочке 88! Здоровья, оптимизма, долгих лет тебе, родная!" – заявил Игорь Николаев.
Одной из первых на публикацию бывшего мужа отреагировала Наташа Королёва.
"С днем рождения Светлану Митрофановну! Крепкого здоровья! Долгих лет!" – обратилась певица к имениннице.
На публичное поздравление Королёвой Николаев лаконично ответил: "Спасибо, Наташа!", сопроводив свой комментарий смайликом в виде алого сердца.
Также свекровь поздравила и нынешняя невестка – певица Юлия Проскурякова.
"С днем рождения нашу мамулечку!" – написала в комментариях третья жена композитора.
Комментарий супруги исполнитель хита "Выпьем за любовь" тоже не оставил без своей реакции. Композитор ответил Проскуряковой тремя смайликами в виде алого сердца.
Вместе с тем к поздравлениям присоединились Игорь Крутой, Николай Басков, Наталья Подольская, Анастасия Волочкова, Катя Лель, Алсу, а также многочисленные поклонники Николаева:
- "Здоровья и долгих лет!"
- "С днем рождения маму!"
- "Здоровья мамочке-красавице".
- "Крепкого здоровья и долгих лет жизни мамочке".
- "С днем рождения красавицу-мамочку и долгих лет".
- "Присоединяюсь к поздравлениям! Игорь, какое счастье, что мама рядом".
- "С днем рождения дорогую Светлану Митрофановну! Еду к вам поздравлять!"
- "От души поздравляю дорогую маму с днем рождения. Всего самого наилучшего".
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Ранее мы писали, что свадебные кадры Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой вызвали обсуждение. Одни отметили, что композитор смотрелся красивее со второй женой Наташей Королёвой, другие назвали третью супругу достойной женщиной.