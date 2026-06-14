Димаш посетил родную школу и порадовал учителей
Фото: Zakon.kz
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген посетил родную школу и учителей. Артист признался, что скучал по стенам родной школы, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий пост Димаш Кудайберген опубликовал 14 июня 2026 года на своей странице в Instagram.
"Школа – это память о детстве, а учителя – самое важное воспоминание того времени. Сегодня я побывал в школе-гимназии №32 и увиделся с учителями, которые меня воспитали. Времена меняются, человек растет, но уважение к учителю и тоска по школе остаются с ним навсегда", – подписал пост Димаш.
Ранее Димаш Кудайберген растрогал и заинтриговал своих поклонников неожиданным заявлением. Артист планирует снять свой новый видеоклип в Актобе.
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