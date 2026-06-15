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Культура и шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев спустя 11 лет после смерти Жанны Фриске сделал откровенное признание

Дмитрий Шепелев, ведущий, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 16:14 Фото: Instagram/dmitryshepelev
Известная российская исполнительница Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года на 41-м году жизни от агрессивной и неоперабельной опухоли головного мозга. В 11-ю годовщину смерти певицы ее бывший гражданский муж, телеведущий Дмитрий Шепелев сделал заявление, сообщает Zakon.kz.

Вдовец опубликовал большой пост на странице в Instagram и назвал причину, по которой отказывал родственникам покойной артистки во встрече со своим сыном Платоном.

"Возле письменного стола Платона стоит большая фотография мамы. Она охраняет его сон, она с ним в дни его больших мальчишеских побед и в самые обычные дни. Сегодня 11 лет, как Жанны не стало. Сегодня мы с Платоном купим цветы, как всегда в этот день, и крепко обнимем друг друга. "Не забывай, мама всегда рядом" – повторяю ему одни и те же слова. Я вижу ее продолжение в Платоне: улыбку, жесты, они даже молчат похоже. Жанна всегда рядом. Она остается с нами тихо, каждый день, без даты в календаре. Как может быть по-другому?"Дмитрий Шепелев

По его словам, память о Фриске принадлежит "нашему сыну, нашей семье и миллионам людей, которые ее любили и для которых она стала образом своего времени – яркая, талантливая, такая красивая. Ее уход – это наша боль".

Также Шепелев подчеркнул, что с каждым прожитым годом все сильнее сочувствует пожилым родителям, потерявшим любимую дочь.

"Я никогда не возьмусь судить, как они проживают такое горе. За годы, прошедшие со дня гибели Жанны, я получил не один десяток предложений о встрече. Каждое отклонил. Все они были об одном – встретиться в телевизионной студии, под камеры, на публику. Других не было. Мне очень горько от того, что самые близкие люди для Платона безвозвратно упустили его детство, не были рядом в обычные дни, без камер и поводов. Это то, что нельзя вернуть и нельзя переснять. Я плачу, когда думаю об этом. Это их выбор, их боль, и я не могу это изменить. Но есть вещи, которые я как отец решаю один. Встречи моего сына с кем бы то ни было – не материал для эфира. Семья – не контент. Я говорю это спокойно и без обиды: то, что происходит между близкими людьми, не нуждается в съемке и монтаже. Для меня память о Жанне – это не шоу. Это глубоко личное. Не напоказ".Дмитрий Шепелев

Далее артист уточнил, что их сын растет в любви и покое.

"Это все, что вам нужно о нем знать, и это та граница, которую я держу – и буду держать. Я помню, как Жанна оберегала личное. И я с ней согласен. Думаю, вы поймете меня. Особенно те из вас, кто знает, как хрупко детство и как важно его уберечь".Дмитрий Шепелев

С 2011 года Жанна Фриске состояла в гражданском браке с Дмитрием Шепелевым. 7 апреля 2013 года в Майами у пары родился сын Платон. После смерти певицы между ее родителями (Владимиром и Ольгой Копыловыми), сестрой Натальей и Шепелевым вспыхнул затяжной публичный конфликт.

Немного ранее поклонница показала, как на самом деле выглядит Алла Пугачёва.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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