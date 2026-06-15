В Турции обсуждают смерть актрисы Эдже Иртем

В турецких СМИ и социальных сетях появилась информация о возможной смерти 35-летней актрисы Эдже Иртем, известной по роли Ишыл в сериале "Клюквенный шербет", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Yeniçağ Gazetesi, актриса якобы скончалась у себя дома в результате сердечного приступа. Утверждается, что на момент смерти она находилась вместе с матерью.

Также отмечается, что 14 июня Эдже Иртем отпраздновала свой день рождения.

Адвокат актрисы Угур Гёккойюн заявил, что смерть наступила около 12:00 по местному времени. По его словам, предварительной причиной рассматривается сердечный приступ, однако окончательные выводы будут сделаны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Эдже Иртем родилась 14 июня 1991 года в Сивасе. Она окончила факультет оперы и вокала Университета Яшара, а затем продолжила обучение актерскому мастерству в Стамбуле. Артистка получила широкую популярность благодаря съемкам в популярных сериалах. Наиболее известна она по роли Ишил в сериале "Клюквенный щербет". Также актриса снималась в проектах "Семья", "Запретный плод", "Мистер Ошибка" и "Права на престол Абдулхамид".

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