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Культура и шоу-бизнес

Известная певица из России приютила щенка, над которым жестоко издевались в Шымкенте

Анна Асти, певица, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 15:44 Фото: Instagram/asti
Российская поп-певица Анна Дзюба, более известная как Анна Асти, приютила щенка, который пострадал от рук детей в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

По данным информации из социальных сетей, дети обнаружили на улице брошенного щенка и стали "играть" с ним. Они положили его в пакет и начали бить об асфальт. Их остановили неравнодушные прохожие.

Исполнительница хита "Царица" узнала об этой ситуации и решила взять малыша себе. Его транспортировали из Казахстана в Россию.

"У нас успехи с крохой, которую я спасла. Щенок больше не плачет, идет на поправку, учимся доверять людям заново. Верю, что любовь и забота спасут его и подарят новую жизнь", – рассказала экс-солистка группы Artik & Asti.

К сожалению, случаи жестокого обращения с животными не редкость. 12 июня 2026 года мы рассказывали, что в Акмолинской области возбудили уголовное дело после того, как местный житель на глазах у очевидцев забил собственную собаку молотком. Таким способом владелец решил "избавить" питомца от болезней, отказавшись от услуг ветеринаров.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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