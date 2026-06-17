"Казахи с вами": Лобода покорила казахстанцев новой фотосессией с тазы
Экс-солистка группы "ВИА Гра" разместила результаты эффектной фотосессии на странице в Instagram 16 июня 2026 года.
"Говорят, что человек выбирает собаку, похожую на себя. Мне кажется, я нашла свою породу и это тазы. Похожи?" – спросила у многочисленных поклонников актриса.
Пользователи Сети воодушевленно отреагировали на творческую затею. Среди комментаторов отозвался и знаменитость Кайрат Нуртас. Он оставил смайлик в виде огненного сердца.
- Как я рада этому тренду! Нашей казахской аудитории нужна популяризация здорового отношения к собакам и всем животным. Благодарю! Шикарно!
- Какая роскошная.
- Да, и вы красивая, и тазы наша супер красавица-стройняшка!
- Красотка невероятная.
- Любовь.
- Наша прекрасная гордость.
- Сплошное очарование.
- Вы так грациозны.
- Очень даже похожи, есть что то общее. Мне кажется, они выбрали себе хозяйку!
- Все, вы наша. Казахи с вами.
- С козырей решили зайти.
- Богиня.
Тазы – это редкая, уникальная и древняя порода охотничьих собак, которая сейчас переживает мощный виток международной популярности благодаря активной поддержке в Казахстане. Она не является массовой домашней породой во всем мире (как лабрадоры или шпицы), но имеет колоссальную культурную ценность и признание в кинологическом сообществе.
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