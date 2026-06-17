#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

"Казахи с вами": Лобода покорила казахстанцев новой фотосессией с тазы

Cветлана Лобода, певица, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 12:25 Фото: Instagram/lobodaofficial
Популярная украинская певица Лобода обрадовала казахстанцев новой серией снимков с древними охотничьими собаками – тазы, сообщает Zakon.kz.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" разместила результаты эффектной фотосессии на странице в Instagram 16 июня 2026 года.

"Говорят, что человек выбирает собаку, похожую на себя. Мне кажется, я нашла свою породу и это тазы. Похожи?" – спросила у многочисленных поклонников актриса.

Пользователи Сети воодушевленно отреагировали на творческую затею. Среди комментаторов отозвался и знаменитость Кайрат Нуртас. Он оставил смайлик в виде огненного сердца.

  • Как я рада этому тренду! Нашей казахской аудитории нужна популяризация здорового отношения к собакам и всем животным. Благодарю! Шикарно!
  • Какая роскошная.
  • Да, и вы красивая, и тазы наша супер красавица-стройняшка!
  • Красотка невероятная.
  • Любовь.
  • Наша прекрасная гордость.
  • Сплошное очарование.
  • Вы так грациозны.
  • Очень даже похожи, есть что то общее. Мне кажется, они выбрали себе хозяйку!
  • Все, вы наша. Казахи с вами.
  • С козырей решили зайти.
  • Богиня.

Тазы – это редкая, уникальная и древняя порода охотничьих собак, которая сейчас переживает мощный виток международной популярности благодаря активной поддержке в Казахстане. Она не является массовой домашней породой во всем мире (как лабрадоры или шпицы), но имеет колоссальную культурную ценность и признание в кинологическом сообществе.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 12:25
Светлана Лобода откликнулась на приглашение казахстанца в соцсетях и пришла к нему домой

24 апреля 2026 года стало известно о том, что Кайрат Нуртас и Светлана Лобода записали совместный трек Sen meni kut. Уже 21 мая Нуртас и Лобода показали фрагменты клипа к совместной песне, который вызвал ажиотаж в Казнете. Украинская певица заявила, что презентация трека состоится 24 мая на "Алматы Арене" на сольном концерте любимца казахстанцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
украинская певица Светлана Лобода
10:49, 19 мая 2026
Казахстанцы ответили Лободе на ее просьбу: фит с Димашем, посадить картошку, породниться
украинская певица Светлана Лобода
17:58, 21 августа 2025
Светлана Лобода осталась в Казахстане и заинтриговала поклонников
украинская певица Светлана Лобода
14:05, 18 августа 2025
Светлану Лободу озадачили подарком на концерте в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Милад Карими
13:50, Сегодня
Лидер сборной Казахстана Милад Карими не выступит на чемпионате Азии по спортивной гимнастике
Куат Хамитов
13:44, Сегодня
Видео: Куат Хамитов готовится к схватке с Арманом Царукяном в борцовском зале
Экс-наставник украинского &quot;Карпата&quot; может возглавить один из клубов КПЛ
13:27, Сегодня
Экс-наставник украинских "Карпат" может возглавить один из клубов КПЛ
С кем может сыграть &quot;Елимай&quot; в Лиге Конференций, если пройдёт &quot;Алашакерт&quot;
13:18, Сегодня
Четыре кандидата: с кем может сыграть "Елимай" в Лиге Конференций, если пройдёт "Алашкерт"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: