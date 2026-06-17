"Казахи с вами": Лобода покорила казахстанцев новой фотосессией с тазы

Популярная украинская певица Лобода обрадовала казахстанцев новой серией снимков с древними охотничьими собаками – тазы, сообщает Zakon.kz.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" разместила результаты эффектной фотосессии на странице в Instagram 16 июня 2026 года.

"Говорят, что человек выбирает собаку, похожую на себя. Мне кажется, я нашла свою породу и это тазы. Похожи?" – спросила у многочисленных поклонников актриса.

Пользователи Сети воодушевленно отреагировали на творческую затею. Среди комментаторов отозвался и знаменитость Кайрат Нуртас. Он оставил смайлик в виде огненного сердца.

Как я рада этому тренду! Нашей казахской аудитории нужна популяризация здорового отношения к собакам и всем животным. Благодарю! Шикарно!

Какая роскошная.

Да, и вы красивая, и тазы наша супер красавица-стройняшка!

Красотка невероятная.

Любовь.

Наша прекрасная гордость.

Сплошное очарование.

Вы так грациозны.

Очень даже похожи, есть что то общее. Мне кажется, они выбрали себе хозяйку!

Все, вы наша. Казахи с вами.

С козырей решили зайти.

Богиня.

Тазы – это редкая, уникальная и древняя порода охотничьих собак, которая сейчас переживает мощный виток международной популярности благодаря активной поддержке в Казахстане. Она не является массовой домашней породой во всем мире (как лабрадоры или шпицы), но имеет колоссальную культурную ценность и признание в кинологическом сообществе.

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24 апреля 2026 года стало известно о том, что Кайрат Нуртас и Светлана Лобода записали совместный трек Sen meni kut. Уже 21 мая Нуртас и Лобода показали фрагменты клипа к совместной песне, который вызвал ажиотаж в Казнете. Украинская певица заявила, что презентация трека состоится 24 мая на "Алматы Арене" на сольном концерте любимца казахстанцев.