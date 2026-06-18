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Культура и шоу-бизнес

Сакен Майгазиев впервые показал новорожденную внучку и обратился к казахстанцам за помощью

Певец Сакен Майгазиев, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 00:49 Фото: instagram/saken_maigaziyev
Известный казахстанский певец Сакен Майгазиев поделился с подписчиками большой радостью – артист впервые стал дедушкой. В своем Instagram-аккаунте он не только опубликовал кадры с внучкой, но и обратился к казахстанцам за помощью в выборе имени для малышки, передает Zakon.kz.

Певец сообщил, что молодая мама и новорожденная чувствуют себя прекрасно. Артист тепло поблагодарил соотечественников за шквал поздравлений, которые обрушились на его семью в эти дни.

"Бесконечно благодарен за то, что моя Адия благополучно родила и прижала к груди своего малыша. Огромное спасибо всем за поздравления и добрые пожелания! Пусть Всевышний вернет вам в стократном размере все то, что вы желаете нам. Я приехал поздравить свою маму с рождением правнучки. Когда я спросил ее: "Будете ли вы сами нарекать правнучку?", она ответила: "Выбирайте то имя, которое вам самим по душе, а я даю свое благословение и выражаю вам свою благодарность", – поделился сокровенным Майгазиев.

Счастливый дедушка признался, что семейный совет уже подготовил шорт-лист, но окончательное решение еще не принято. Сакен Майгазиев опубликовал список имен, которые сейчас активно рассматривают родные, и попросил многомиллионную аудиторию высказать свое мнение.

В семейном перечне оказались такие благозвучные варианты, как Айбике, Айкен, Ақнәзік, Бөрте, Айым, Әсел, Әсем, Әдемі и Әдемау.

Подписчики артиста уже активно включились в обсуждение, предлагая свои версии и желая маленькой принцессе крепкого здоровья и счастливого детства.

О том, что в семье Сакена Майгазиева произошло важное событие – женился его старший сын Адилет, мы писали 7 июня 2025 года. Известно, что невестку зовут Адия, и она из Жанаозена (Мангистауская область).

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Канат Болысбек
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