"Лиза – копия Аллы Борисовны": Максим Галкин примерил цвет волос 12-летней дочери

Известный российский юморист Максим Галкин поделился редкой семейной фотографией. На ней он позирует с 12-летней дочерью Лизой, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий снимок 50-летний артист опубликовал в своем Instagram.

"Примерил Лизин цвет волос", – написал Максим Галкин под публикацией, сделанной 28 июля 2026 года.

В комментарии тут же сбежались поклонники известного семейства. Они отметили, что Лиза очень похожа на свою знаменитую маму – эстрадную певицу Аллу Пугачёву, а Гарри – копия отца. Также подписчики добавили, что только у таких родителей могли родиться воспитанные и интеллигентные дети:

"Какая милота".

"Как хорошо, что вы есть!"

"Макс стал такой красивый".

"Как выросла Лиза! Красавица!"

"Счастье иметь таких родителей".

"Семейное счастье вам очень к лицу!"

"Максим, вы – моя любимая семья во всем мире".

"Какие родители – такие и дети. Вы обалденные!"

"Самая красивая и самая благородная семья в России!"

"Кстати, очень похожи! И классное фото папы с дочкой!"

"Самая красивая деталь этой фотографии – счастливые глаза".

"Самые воспитанные и интеллигентные дети из всего шоу-бизнеса".

"Лиза – копия мамы, а Гарри – копия папы! Будьте счастливы и здоровы".

"Ах, молодому красавцу все к лицу! Лиза подросла! Молодцы! Счастья вам".

"Красивые... И у вас замечательные дети, Максим. Вы счастливый человек".

Ранее мы писали, что Максим Галкин и Алла Пугачёва вместе вышли в свет. Произошло это в латвийском городе Юрмала, где состоялся Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Таким образом одна из самых известных и крепких пар российского шоу-бизнеса поддержала подругу семьи – латвийскую эстрадную певицу Лайму Вайкуле.