"Лиза – копия Аллы Борисовны": Максим Галкин примерил цвет волос 12-летней дочери
Соответствующий снимок 50-летний артист опубликовал в своем Instagram.
"Примерил Лизин цвет волос", – написал Максим Галкин под публикацией, сделанной 28 июля 2026 года.
В комментарии тут же сбежались поклонники известного семейства. Они отметили, что Лиза очень похожа на свою знаменитую маму – эстрадную певицу Аллу Пугачёву, а Гарри – копия отца. Также подписчики добавили, что только у таких родителей могли родиться воспитанные и интеллигентные дети:
- "Какая милота".
- "Как хорошо, что вы есть!"
- "Макс стал такой красивый".
- "Как выросла Лиза! Красавица!"
- "Счастье иметь таких родителей".
- "Семейное счастье вам очень к лицу!"
- "Максим, вы – моя любимая семья во всем мире".
- "Какие родители – такие и дети. Вы обалденные!"
- "Самая красивая и самая благородная семья в России!"
- "Кстати, очень похожи! И классное фото папы с дочкой!"
- "Самая красивая деталь этой фотографии – счастливые глаза".
- "Самые воспитанные и интеллигентные дети из всего шоу-бизнеса".
- "Лиза – копия мамы, а Гарри – копия папы! Будьте счастливы и здоровы".
- "Ах, молодому красавцу все к лицу! Лиза подросла! Молодцы! Счастья вам".
- "Красивые... И у вас замечательные дети, Максим. Вы счастливый человек".
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