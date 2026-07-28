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Культура и шоу-бизнес

"Лиза – копия Аллы Борисовны": Максим Галкин примерил цвет волос 12-летней дочери

певица Алла Пугачёва, юморист Максим Галкин, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 14:47 Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный российский юморист Максим Галкин поделился редкой семейной фотографией. На ней он позирует с 12-летней дочерью Лизой, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий снимок 50-летний артист опубликовал в своем Instagram.

"Примерил Лизин цвет волос", – написал Максим Галкин под публикацией, сделанной 28 июля 2026 года.

В комментарии тут же сбежались поклонники известного семейства. Они отметили, что Лиза очень похожа на свою знаменитую маму – эстрадную певицу Аллу Пугачёву, а Гарри – копия отца. Также подписчики добавили, что только у таких родителей могли родиться воспитанные и интеллигентные дети:

  • "Какая милота".
  • "Как хорошо, что вы есть!"
  • "Макс стал такой красивый".
  • "Как выросла Лиза! Красавица!"
  • "Счастье иметь таких родителей".
  • "Семейное счастье вам очень к лицу!"
  • "Максим, вы – моя любимая семья во всем мире".
  • "Какие родители – такие и дети. Вы обалденные!"
  • "Самая красивая и самая благородная семья в России!"
  • "Кстати, очень похожи! И классное фото папы с дочкой!"
  • "Самая красивая деталь этой фотографии – счастливые глаза".
  • "Самые воспитанные и интеллигентные дети из всего шоу-бизнеса".
  • "Лиза – копия мамы, а Гарри – копия папы! Будьте счастливы и здоровы".
  • "Ах, молодому красавцу все к лицу! Лиза подросла! Молодцы! Счастья вам".
  • "Красивые... И у вас замечательные дети, Максим. Вы счастливый человек".

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 14:47
"Алла, спасибо, до свидания": копию Пугачёвой нашли в России

Ранее мы писали, что Максим Галкин и Алла Пугачёва вместе вышли в свет. Произошло это в латвийском городе Юрмала, где состоялся Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Таким образом одна из самых известных и крепких пар российского шоу-бизнеса поддержала подругу семьи – латвийскую эстрадную певицу Лайму Вайкуле.

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Фото Динара Халдарова
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