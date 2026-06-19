"Не поздравила Галкина с юбилеем": Алла Пугачёва показала, как на самом деле относится к мужу

"Пугачёва не поздравила Галкина с юбилеем" – новости с такими заголовками вышли в ряде СМИ накануне, 18 июня 2026 года. Примадонна исправила ситуацию на следующий день, сообщает Zakon.kz.

Журналисты обратили внимание, что певица в этот раз проигнорировала в социальных сетях значимое событие в жизни мужа – юмориста Максима Галкина. При этом в этот же день она поздравила жену певца Владимира Кузьмина Екатерину.

Сегодня, 19 июня, Алла Пугачёва опубликовала в Instagram совместное фото с мужем.

"Моему любимому 50. Живем дальше", – написала она.

Поклонники пары с восхищением отреагировали на фото звездной пары:

Вы излучаете нежность, тепло и любовь.

В счастье, в радости, в любви – до 120!

Эта фотография способна исцелять, убежден в этом!

Ангелы оба.

Замечательная пара!

Российский юморист Максим Галкин 18 июня 2026 года отметил 50 лет. В связи с этим он опубликовал в Instagram несколько своих свежих снимков.