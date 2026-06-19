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Культура и шоу-бизнес

"Не поздравила Галкина с юбилеем": Алла Пугачёва показала, как на самом деле относится к мужу

артисты и семья Алла Пугачева и Максим Галкин, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 14:24 Фото: Instagram/alla_orfey
"Пугачёва не поздравила Галкина с юбилеем" – новости с такими заголовками вышли в ряде СМИ накануне, 18 июня 2026 года. Примадонна исправила ситуацию на следующий день, сообщает Zakon.kz.

Журналисты обратили внимание, что певица в этот раз проигнорировала в социальных сетях значимое событие в жизни мужа – юмориста Максима Галкина. При этом в этот же день она поздравила жену певца Владимира Кузьмина Екатерину.

Сегодня, 19 июня, Алла Пугачёва опубликовала в Instagram совместное фото с мужем.

"Моему любимому 50. Живем дальше", – написала она.

Поклонники пары с восхищением отреагировали на фото звездной пары:

  • Вы излучаете нежность, тепло и любовь.
  • В счастье, в радости, в любви – до 120!
  • Эта фотография способна исцелять, убежден в этом!
  • Ангелы оба.
  • Замечательная пара!

Российский юморист Максим Галкин 18 июня 2026 года отметил 50 лет. В связи с этим он опубликовал в Instagram несколько своих свежих снимков.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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