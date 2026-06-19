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Культура и шоу-бизнес

"Химия – она такая!": Дильназ Ахмадиева и 35-летний телеведущий заинтриговали поклонников

певица Дильназ Ахмадиева, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 18:26 Фото: Instagram/by_maysky и dilnaz_akhmadiyeva
Популярная казахстанская певица, актриса и бизнес-леди Дильназ Ахмадиева и известный телеведущий Талгат Байгужинов (выступает под творческим псевдонимом Майский) вновь заинтриговали своих поклонников, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 18 июня 2026 года, в Instagram они поделились совместной публикацией. На романтическом видео 45-летняя певица идет по подвесному мосту, а к ней навстречу 35-летний телеведущий. Дильназ мило улыбается, а Талгат приобнимает ее. На самом интересном моменте видео заканчивается и появляется надпись: "Скоро", а под публикацией телеведущий оставил смайлик в виде знака бесконечности.

Пост вызвал бурную реакцию у подписчиков. Они начали гадать, что же между Ахмадиевой и Байгужиновым – любовь или просто творческое сотрудничество:

  • "Любовь?"
  • "Как мило".
  • "Предвкушаю!"
  • "Красивый сон".
  • "Как романтично".
  • "Вновь интригуете".
  • "Эх, Талгат, Талгат".
  • "Химия – она такая!"
  • "Красивая пара, прям светятся".
  • "И снова так красиво и трогательно".
  • "Ах, какая женщина, какая женщина".
  • "Интрига… Игра… Соблазн… Скорпион".
  • "Вы вообще стареете? В чем ваш секрет?"
  • "Мне одной кажется, что они станут парой?"
  • "Каждая женщина достойна быть счастливой".
  • "Ждем с нетерпением и с большим интересом".
  • "Надеюсь, не только творчество вас объединяет".
  • "Самая красивая, обожаю. Счастья и любви вам".
  • "Как всегда, шикарная Дильназ Ахмадиева, наша гордость".
  • "Уже можно увидеть целую историю в этом коротком видео".
  • "Всегда молодая, красивая Дильназ Ахмадиева! Ваша улыбка сияет".
  • "Шикарная Дильназ с ямочками на щечках! Мы вами всегда восхищаемся".
  • "Это новый клип, кино или реальность? Будьте счастливы! Красотка наша".
  • "Дильназ, какая ты красотка! Ты не меняешься, такая же, как 20 лет назад! Куколка!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 18:26
Дильназ Ахмадиева дала советы участникам музыкального телешоу

Отметим, что это не первая интригующая публикация Дильназ и Талгата. К примеру, в октябре 2025 года Ахмадиева и Байгужинов опубликовали романтическую фотографию, которая вызвала бурные обсуждения в Казнете.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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