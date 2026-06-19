"Химия – она такая!": Дильназ Ахмадиева и 35-летний телеведущий заинтриговали поклонников
Накануне, 18 июня 2026 года, в Instagram они поделились совместной публикацией. На романтическом видео 45-летняя певица идет по подвесному мосту, а к ней навстречу 35-летний телеведущий. Дильназ мило улыбается, а Талгат приобнимает ее. На самом интересном моменте видео заканчивается и появляется надпись: "Скоро", а под публикацией телеведущий оставил смайлик в виде знака бесконечности.
Пост вызвал бурную реакцию у подписчиков. Они начали гадать, что же между Ахмадиевой и Байгужиновым – любовь или просто творческое сотрудничество:
- "Любовь?"
- "Как мило".
- "Предвкушаю!"
- "Красивый сон".
- "Как романтично".
- "Вновь интригуете".
- "Эх, Талгат, Талгат".
- "Химия – она такая!"
- "Красивая пара, прям светятся".
- "И снова так красиво и трогательно".
- "Ах, какая женщина, какая женщина".
- "Интрига… Игра… Соблазн… Скорпион".
- "Вы вообще стареете? В чем ваш секрет?"
- "Мне одной кажется, что они станут парой?"
- "Каждая женщина достойна быть счастливой".
- "Ждем с нетерпением и с большим интересом".
- "Надеюсь, не только творчество вас объединяет".
- "Самая красивая, обожаю. Счастья и любви вам".
- "Как всегда, шикарная Дильназ Ахмадиева, наша гордость".
- "Уже можно увидеть целую историю в этом коротком видео".
- "Всегда молодая, красивая Дильназ Ахмадиева! Ваша улыбка сияет".
- "Шикарная Дильназ с ямочками на щечках! Мы вами всегда восхищаемся".
- "Это новый клип, кино или реальность? Будьте счастливы! Красотка наша".
- "Дильназ, какая ты красотка! Ты не меняешься, такая же, как 20 лет назад! Куколка!"
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Отметим, что это не первая интригующая публикация Дильназ и Талгата. К примеру, в октябре 2025 года Ахмадиева и Байгужинов опубликовали романтическую фотографию, которая вызвала бурные обсуждения в Казнете.