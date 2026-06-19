"Химия – она такая!": Дильназ Ахмадиева и 35-летний телеведущий заинтриговали поклонников

Популярная казахстанская певица, актриса и бизнес-леди Дильназ Ахмадиева и известный телеведущий Талгат Байгужинов (выступает под творческим псевдонимом Майский) вновь заинтриговали своих поклонников, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 18 июня 2026 года, в Instagram они поделились совместной публикацией. На романтическом видео 45-летняя певица идет по подвесному мосту, а к ней навстречу 35-летний телеведущий. Дильназ мило улыбается, а Талгат приобнимает ее. На самом интересном моменте видео заканчивается и появляется надпись: "Скоро", а под публикацией телеведущий оставил смайлик в виде знака бесконечности.

Пост вызвал бурную реакцию у подписчиков. Они начали гадать, что же между Ахмадиевой и Байгужиновым – любовь или просто творческое сотрудничество:

"Любовь?"

"Как мило".

"Предвкушаю!"

"Красивый сон".

"Как романтично".

"Вновь интригуете".

"Эх, Талгат, Талгат".

"Химия – она такая!"

"Красивая пара, прям светятся".

"И снова так красиво и трогательно".

"Ах, какая женщина, какая женщина".

"Интрига… Игра… Соблазн… Скорпион".

"Вы вообще стареете? В чем ваш секрет?"

"Мне одной кажется, что они станут парой?"

"Каждая женщина достойна быть счастливой".

"Ждем с нетерпением и с большим интересом".

"Надеюсь, не только творчество вас объединяет".

"Самая красивая, обожаю. Счастья и любви вам".

"Как всегда, шикарная Дильназ Ахмадиева, наша гордость".

"Уже можно увидеть целую историю в этом коротком видео".

"Всегда молодая, красивая Дильназ Ахмадиева! Ваша улыбка сияет".

"Шикарная Дильназ с ямочками на щечках! Мы вами всегда восхищаемся".

"Это новый клип, кино или реальность? Будьте счастливы! Красотка наша".

"Дильназ, какая ты красотка! Ты не меняешься, такая же, как 20 лет назад! Куколка!"

Материал по теме Дильназ Ахмадиева дала советы участникам музыкального телешоу

Отметим, что это не первая интригующая публикация Дильназ и Талгата. К примеру, в октябре 2025 года Ахмадиева и Байгужинов опубликовали романтическую фотографию, которая вызвала бурные обсуждения в Казнете.