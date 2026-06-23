Видео Кайрата Нуртаса с сыном сотрясло Казнет

В соцсетях появилось новое видео казахстанского певца Кайрата Нуртаса. На нем он предстал вместе со старшим сыном Нарулом, сообщает Zakon.kz.

Фрагменты ролика сняли в студии звукозаписи: и отец, и сын – в солнцезащитных очках. Подписчиков певца впечатлили хорошее воспитание Нарула, а также его внешнее сходство со звездным отцом.

Многие признали его настоящим красавцем.

По данным из соцсетей, молодой человек уже окончил 9 классов с отличием.

Вот какие комментарии оставили фолловеры под этим постом :

Нарул, как вырос красавчик, модель…

Он похож и на отца, и на мать. Будьте счастливы.

Можно сказать, что жизнь Кайрата имеет настоящий смысл. Жена у него настоящая красавица и умная женщина, родители – достойные, примерные люди.

Ранее популярная украинская певица Лобода обрадовала казахстанцев новой серией снимков с древними охотничьими собаками – тазы.