Видео Кайрата Нуртаса с сыном сотрясло Казнет
Фото: Instagram/knarul__nurtas
В соцсетях появилось новое видео казахстанского певца Кайрата Нуртаса. На нем он предстал вместе со старшим сыном Нарулом, сообщает Zakon.kz.
Фрагменты ролика сняли в студии звукозаписи: и отец, и сын – в солнцезащитных очках. Подписчиков певца впечатлили хорошее воспитание Нарула, а также его внешнее сходство со звездным отцом.
Многие признали его настоящим красавцем.
По данным из соцсетей, молодой человек уже окончил 9 классов с отличием.
Вот какие комментарии оставили фолловеры под этим постом:
- Нарул, как вырос красавчик, модель…
- Он похож и на отца, и на мать. Будьте счастливы.
- Можно сказать, что жизнь Кайрата имеет настоящий смысл. Жена у него настоящая красавица и умная женщина, родители – достойные, примерные люди.
Ранее популярная украинская певица Лобода обрадовала казахстанцев новой серией снимков с древними охотничьими собаками – тазы.
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