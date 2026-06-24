#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

"Вы сошлись с мужем?": Макпал Исабекова расставила все точки над i

певица Макпал Исабекова, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 19:09 Фото: Instagram/makosyai
Известная казахстанская певица Макпал Исабекова ответила на вопрос подписчицы в Instagram касательно отношений с бывшим мужем, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 23 июня 2026 года, артистка в Stories опубликовала фотографию с дочерью и экс-супругом. На кадрах видно, как они, мило держась за руки, прогуливаются по одному из торговых центров.

В связи с этим в direct Исабековой поступил вопрос от фолловерши: "Вы сошлись с мужем? Если да, я очень рада за вас".

Но 42-летняя певица решила расставить все точки над i и заявила в ответ: "Нет!"

"У нас дети. Они не должны страдать от того, что мама с папой не смогли быть вместе. Это их детство, время, проведенное вместе, это их память, это самое малое, что мы можем делать для них сейчас", – объяснила Макпал.

Она подчеркнула, что сын Теодор и дочь Илая "одинаково любят и маму, и папу".

"И я не хочу разрывать им сердечко, ставя их перед выбором. Папа навсегда останется для них самым лучшим, они никогда не услышат от меня ничего плохого о нем! Наши взаимоотношения с ним их не должны касаться и как либо отражаться", – заключила Исабекова.

Instagram-Stories Макпал Исабековой, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 19:09

Фото: Instagram/makosyai

О том, что Макпал Исабекова развелась с мужем после почти 4 лет брака, стало известно в марте 2026 года. Певица в интервью Динаре Сатжан призналась, что их официально развели в феврале 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Макпал Исабекова ответила на вопрос о муже
12:00, 25 сентября 2024
"Он вне закона, я его токалка": Макпал Исабекова ответила на провокационный вопрос о муже
Макпал Исабекова раскрыла интересные факты о муже, которому устроила &quot;беташар&quot;
16:44, 23 октября 2024
Макпал Исабекова раскрыла интересные факты о муже, которому устроила "беташар"
Макпал Исабекова впервые показала мужа
18:24, 22 октября 2024
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: официальный сайт ФИФА
18:33, Сегодня
"Узбекистан был плох": Радимов разобрал игру Криштиану Роналду в матче ЧМ-2026
Фото: UFC
18:17, Сегодня
Глава UFC Уайт вспомнил, какое первое впечатление на него произвёл Конор Макгрегор
Фабио Каннаваро
18:11, Сегодня
"Приглашать Каннаваро не было смысла": Кузнецов отреагировал на поражение Узбекистана
Экс-игрок сборной России Кузнецов оценил игру Роналду в матче против Узбекистана на ЧМ
17:51, Сегодня
Экс-игрок сборной России Кузнецов оценил игру Роналду в матче против Узбекистана на ЧМ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: