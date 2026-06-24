"Вы сошлись с мужем?": Макпал Исабекова расставила все точки над i

Известная казахстанская певица Макпал Исабекова ответила на вопрос подписчицы в Instagram касательно отношений с бывшим мужем, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 23 июня 2026 года, артистка в Stories опубликовала фотографию с дочерью и экс-супругом. На кадрах видно, как они, мило держась за руки, прогуливаются по одному из торговых центров.

В связи с этим в direct Исабековой поступил вопрос от фолловерши: "Вы сошлись с мужем? Если да, я очень рада за вас".

Но 42-летняя певица решила расставить все точки над i и заявила в ответ: "Нет!"

"У нас дети. Они не должны страдать от того, что мама с папой не смогли быть вместе. Это их детство, время, проведенное вместе, это их память, это самое малое, что мы можем делать для них сейчас", – объяснила Макпал.

Она подчеркнула, что сын Теодор и дочь Илая "одинаково любят и маму, и папу".

"И я не хочу разрывать им сердечко, ставя их перед выбором. Папа навсегда останется для них самым лучшим, они никогда не услышат от меня ничего плохого о нем! Наши взаимоотношения с ним их не должны касаться и как либо отражаться", – заключила Исабекова.

О том, что Макпал Исабекова развелась с мужем после почти 4 лет брака, стало известно в марте 2026 года. Певица в интервью Динаре Сатжан призналась, что их официально развели в феврале 2025 года.