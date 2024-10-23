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Макпал Исабекова раскрыла интересные факты о муже, которому устроила "беташар"

Макпал Исабекова раскрыла интересные факты о муже, которому устроила &quot;беташар&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 16:44 Фото: Instagram/makosyai
Известная казахстанская певица Макпал Исабекова 22 октября 2024 года ответила на вопросы подписчиков в Instagram о муже, которому накануне устроила "беташар", сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что Макпал Исабекова впервые показала мужа, которого скрывала очень долгое время. Она опубликовала серию фотографий с супругом, под которыми написала: "Знакомьтесь, отец Теодора и Илаи, Родион Викторович".

Один из поклонников спросил у 40-летней артистки: "Ваш супруг русский?"

"Нет. Он поляко-украинец и русско-еврей", – ответила Исабекова.

Также у Макпал спросили, был ли у них с супругом религиозный обряд бракосочетания "неке қию".

"Был. Нет, не принял (ислам. – Прим. ред.)", – уточнила певица.

А на вопрос, почему она решила показать мужа, Исабекова ответила с юмором: "Чтоб не одна я им любовалась".

Макпал Исабекова раскрыла интересные факты о муже, которому устроила "беташар", фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 16:44

Фото: Instagram/makosyai

Затем Макпал показала серию вопросов, которые шокировали не только певицу, но и ее поклонников.

Макпал Исабекова раскрыла интересные факты о муже, которому устроила "беташар", фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 16:44

Фото: Instagram/makosyai

"Чтобы вы понимали степень маразма некоторых в опроснике. Это еще цветочки", – подчеркнула Исабекова, показав, что ей написали в директ.

Макпал Исабекова раскрыла интересные факты о муже, которому устроила "беташар", фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 16:44

Фото: Instagram/makosyai

После артистка записала видеообращение к своим фолловерам, которые остались недовольны после "беташара".

"Что мне сделать? Развестись? Сдать детей в детдом? Скажите, что я должна сделать? Расскажите, как жить? И сами покажите своих классных мужей, пусть будет для нас примером", – сказала Макпал Исабекова.

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Напомним, 14 февраля 2021 года Макпал Исабекова сообщила, что ей сделали предложение и она "стала невестой любимого мужчины". В мае того же года певица вышла замуж, но раскрывать имя мужа не стала. В июне 2022 года у супругов родился сын, которого назвали Теодором. 14 февраля 2024 года Исабекова сообщила, что станет мамой второй раз, а уже в июле она поделилась с поклонниками новостью о рождении дочери. Позднее артистка раскрыла необычное имя малышки, написав: "Нашу ватрушку зовут Илая".

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