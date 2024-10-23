Макпал Исабекова раскрыла интересные факты о муже, которому устроила "беташар"
Ранее сообщалось, что Макпал Исабекова впервые показала мужа, которого скрывала очень долгое время. Она опубликовала серию фотографий с супругом, под которыми написала: "Знакомьтесь, отец Теодора и Илаи, Родион Викторович".
Один из поклонников спросил у 40-летней артистки: "Ваш супруг русский?"
"Нет. Он поляко-украинец и русско-еврей", – ответила Исабекова.
Также у Макпал спросили, был ли у них с супругом религиозный обряд бракосочетания "неке қию".
"Был. Нет, не принял (ислам. – Прим. ред.)", – уточнила певица.
А на вопрос, почему она решила показать мужа, Исабекова ответила с юмором: "Чтоб не одна я им любовалась".
Фото: Instagram/makosyai
Затем Макпал показала серию вопросов, которые шокировали не только певицу, но и ее поклонников.
Фото: Instagram/makosyai
"Чтобы вы понимали степень маразма некоторых в опроснике. Это еще цветочки", – подчеркнула Исабекова, показав, что ей написали в директ.
Фото: Instagram/makosyai
После артистка записала видеообращение к своим фолловерам, которые остались недовольны после "беташара".
"Что мне сделать? Развестись? Сдать детей в детдом? Скажите, что я должна сделать? Расскажите, как жить? И сами покажите своих классных мужей, пусть будет для нас примером", – сказала Макпал Исабекова.
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Напомним, 14 февраля 2021 года Макпал Исабекова сообщила, что ей сделали предложение и она "стала невестой любимого мужчины". В мае того же года певица вышла замуж, но раскрывать имя мужа не стала. В июне 2022 года у супругов родился сын, которого назвали Теодором. 14 февраля 2024 года Исабекова сообщила, что станет мамой второй раз, а уже в июле она поделилась с поклонниками новостью о рождении дочери. Позднее артистка раскрыла необычное имя малышки, написав: "Нашу ватрушку зовут Илая".
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