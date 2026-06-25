Cвекровь Жулдыз Абдукаримовой неожиданно отреагировала на ее пышное торжество
Фото: Instagram/kaalau__
Средняя дочь известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой – Алау – в 2026 году закончила обучение в школе. На днях прошел пышный выпускной вечер, который посетила ее знаменитая мама, сообщает Zakon.kz.
Абдукаримова опубликовала красочное видео с торжественного вечера на странице в Instagram и оставила ряд пожеланий дочери:
"Алау окончила школу. Моя маленькая звездочка, пусть твой жизненный путь будет светлым и счастливым. Ты смелая, озорная, любимая и красавица. Пусть сбудутся все твои космические мечты!"
Несмотря на противоречивые сведения об отношениях жены Кайрата Нуртаса и ее свекрови, Гульзира Айдарбекова не осталась в стороне и прокомментировала ролик. Она оставила смайлик под публикацией в виде сердечка.
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