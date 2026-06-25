#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

Cвекровь Жулдыз Абдукаримовой неожиданно отреагировала на ее пышное торжество

Абдукаримова, Алау, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 11:54 Фото: Instagram/kaalau__
Средняя дочь известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой – Алау – в 2026 году закончила обучение в школе. На днях прошел пышный выпускной вечер, который посетила ее знаменитая мама, сообщает Zakon.kz.

Абдукаримова опубликовала красочное видео с торжественного вечера на странице в Instagram и оставила ряд пожеланий дочери:

"Алау окончила школу. Моя маленькая звездочка, пусть твой жизненный путь будет светлым и счастливым. Ты смелая, озорная, любимая и красавица. Пусть сбудутся все твои космические мечты!"

Несмотря на противоречивые сведения об отношениях жены Кайрата Нуртаса и ее свекрови, Гульзира Айдарбекова не осталась в стороне и прокомментировала ролик. Она оставила смайлик под публикацией в виде сердечка.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 11:54
17-летняя дочь Кайрата Нуртаса показала школьные фото и нарвалась на хейт, но ее защитили

Чуть ранее видео Кайрата Нуртаса с сыном озадачило Казнет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Минтруда, курьер, работа
12:32, Сегодня
Чем закончилась история с девушкой-курьером, работавшей в Алматы с ребенком на руках
Жулдыз Абдукаримова показала свою красивую маму
01:10, 16 сентября 2024
Жулдыз Абдукаримова показала свою красивую маму
Жулдыз Абдукаримова, восхищение, фанаты
19:08, 22 марта 2025
Жулдыз Абдукаримова в национальной одежде восхитила фанатов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-игрок &quot;Актобе&quot; Милош Раичкович назвал фаворита матча &quot;Кайрат&quot; - &quot;Сутьеска&quot; в ЛЧ
12:22, Сегодня
Экс-игрок "Актобе" Милош Раичкович назвал фаворита матча "Кайрат" - "Сутьеска" в ЛЧ
Фанаты Узбекистана обвинили Роналду в симуляции после матча с Португалией
12:01, Сегодня
Фанаты Узбекистана после матча с Португалией обвинили Роналду в симуляции
КФФ назначила судей на матчи 15-го тура Премьер-лиги
11:43, Сегодня
КФФ назначила судей на матчи 15-го тура Премьер-лиги
Елдос Сметов
11:31, Сегодня
Первый турнир Елдоса Сметова после триумфа на ОИ-2024: определился соперник легенды
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: