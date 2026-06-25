Cвекровь Жулдыз Абдукаримовой неожиданно отреагировала на ее пышное торжество

Фото: Instagram/kaalau__

Средняя дочь известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой – Алау – в 2026 году закончила обучение в школе. На днях прошел пышный выпускной вечер, который посетила ее знаменитая мама, сообщает Zakon.kz.

Поделитесь новостью