Иван Ургант провел "секретную" свадьбу за 45 млн тенге

Известный 48-летний ведущий Иван Ургант провел "секретную" свадьбу на одном из самых дорогих курортов Казани. Известно, что присутствие девятикратного лауреата премии "ТЭФИ" на мероприятии обошлось молодоженам в 100 тысяч долларов (более 45 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Telegram-канала Baza, шоумен вел праздничную программу, появляясь на сцене короткими блоками по 20 минут. Помогал ему соведущий, специально приглашенный из Москвы. Завершением вечера стало выступление группы PIZZA. Вся развлекательная часть мероприятия продолжалась около пяти часов.

Также известно, что на площадке действовали повышенные меры конфиденциальности. К примеру, доступ был разрешен только 45 гостям, включенным в специальный список. Организаторы исключили присутствие журналистов и строго следили за тем, чтобы в Сеть не попали имена молодоженов и фотографии с торжества.

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