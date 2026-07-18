71-летний Игорь Крутой показал редкие семейные фото и раскрыл свою главную мечту

Сегодня, 18 июля 2026 года, в семье известного композитора и пианиста Игоря Крутого отмечают важный праздник – день рождения дочери Александры, сообщает Zakon.kz.

Этому событию 71-летний маэстро посвятил публикацию в своем Instagram. Он опубликовал серию редких семейных фотографий с именинницей и женой Ольгой Крутой.

"Сегодня моей любимой Сашеньке исполнилось 23, и ничего не изменилось в наших с ней отношениях – она такая же "липучка", выполнила обещание в том, что ее переходный возраст коснется всех, исключая меня, в этом году закончила университет. А еще выросла очень теплым, воспитанным и порядочным человеком, о чем мы с мамой и мечтали… Хочу дождаться Сашкиной свадьбы и танцевать с ней танец невесты с отцом (где взять силы, чтобы не разреветься при всех?), представляю, как буду возиться с ее детишками… В общем, с именинницей у нас море планов на будущее, ну а пока… С днем рождения, моя любимая девочка, будь здорова и счастлива, и пусть твоя "фирменная" улыбка всегда будет на твоем прекрасном лице, к чему ты нас с мамой приучила… С днем рождения, Сашенька", – трогательно обратился к наследнице Игорь Крутой.

В свою очередь поклонники маэстро тоже присоединились к поздравлениям. Они пожелали Александре счастья, здоровья и удачи. Некоторые из них отметили красоту дочери композитора:

"Красавица".

"С днем рождения, Саша!"

"Папину дочу с днем рождения!"

"Сашулю с днем рождения! Пусть будет очень счастливой".

"С днем рождения Сашеньку! Пусть сбудутся все папины мечты".

"Поздравляем! Желаем вам всегда с Сашей быть на одной волне".

"С днем рождения Сашеньку! Пусть все, что вы ей пожелали, обязательно сбудется".

"С днем рождения Сашеньку и родителей! Здоровья, удачи, легкости и море улыбок".

"С днем рождения самую любимую и прекрасную Сашеньку, пусть исполнятся все мечты".

"Настоящая любовь! Папина доча! Счастья, здоровья, любви и удачи прекрасной доченьке и замечательным родителям!"

"С днем рождения прекрасную Сашеньку! Желаю крепкого здоровья, отличного настроения, верных друзей, успехов и чтобы каждый день приносил радость. Пусть все мечты обязательно сбываются!"

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