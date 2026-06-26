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Культура и шоу-бизнес

"Подумал, мошенники": Игорь Крутой вспомнил съемки клипа с Егором Кридом, набравшего 40 млн просмотров

камера, руки, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 10:37 Фото: pixabay
Российский певец и стример Егор Крид 25 июня 2026 года отметил 32-летие. В этот праздничный день с интересным рассказом выступил композитор Игорь Крутой и поведал весьма необычную историю, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что в 2019 году у двух артистов вышел совместный трек под названием "Крутой". Спустя семь лет именитый пианист поведал о том, как музыканты пришли к этой идее и смогли ее воплотить.

По словам Крутого, когда ему позвонил Егор Крид и спросил, не против ли он сняться у него в клипе, то музыкант подумал о мошенниках.

"Настолько безумной казалась эта мысль. Но в этот же вечер правдами и неправдами состоялась наша встреча в китайском ресторане, где я убедился, что предложение поступило именно от Егора, к удивлению которого я немедленно согласился. Помню, как мы знатно пошумели на съемках клипа! Наша совместная киноработа "Я крутой, как Игорь Крутой" до сих пор вызывает у меня улыбку и теплые воспоминания, а 40 млн просмотров клипа – подтверждение тому, что наш с тобой "скорбный труд" не пропал даром".Игорь Крутой

Далее народный артист России поздравил молодого коллегу.

"Мой дорогой, молодой друг Егор, поздравляю тебя с 32-летием. Что может быть прекрасней? Море идей, впереди вся жизнь. Хочу пожелать, чтобы все задуманное тобой исполнилось, и вообще, прошлогодний опыт твоего аншлага в "Лужниках" – это только начало".Игорь Крутой

Ранее мы рассказывали, что известный 48-летний ведущий Иван Ургант провел "секретную" свадьбу на одном из самых дорогих курортов Казани. Известно, что присутствие девятикратного лауреата премии "ТЭФИ" на мероприятии обошлось молодоженам в 100 тысяч долларов (более 45 млн тенге).

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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